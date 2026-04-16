[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 15일 네덜란드 로테르담에서 개최된 ‘스마트 마리타임 네트워크 로테르담’ 행사에 참석해 항만 디지털 전환 및 글로벌 협력 강화 방안을 공유했다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서 부산항만공사는 ‘항만 입출항 최적화 및 디지털 항만 생태계’ 세션에 패널로 참여했다. 동 세션은 ▷정시입항 ▷항만 커뮤니티 시스템 ▷데이터 교환 표준 ▷항만 간 협력 등 디지털 기반 항만 운영 고도화를 위한 핵심 과제를 중심으로 논의했다.

이어진 패널 토론에서 부산항만공사는 부산항에서 자체 구축·운영 중인 항만 커뮤니티 시스템인 체인포털과 PCO 간 연계 전략의 중요성에 대해 발표했다. 특히 BPA는 체인포털을 통해 선사, 터미널 운영사, 운송사 등 항만 이해관계자 간 주요 운영 데이터를 통합·공유하고, 이를 PCO 체계와 연계함으로써 선박의 입출항 전 과정에서 실시간 정보 기반 의사결정이 가능하다고 강조했다.

이를 통해 해상·선박·항만을 유기적으로 연결하는 디지털 운영체계를 구축할 수 있으며, 항만 운영 효율성과 예측 가능성을 크게 향상시킬 수 있다고 설명했다.

부산항만공사는 체인포털의 ▷선박 대기시간 단축 ▷선석 운영 효율 제고 ▷연료비 절감 ▷온실가스 배출 저감 등 구체적인 효과를 제시했다. 또 PCO와의 연계를 통해 정시입항 구현 기반을 마련함으로써 항만 혼잡도 완화를 통한 공급망 안정성 제고에도 기여할 수 있다고 강조했다.

송상근 BPA 사장은 “세계 주요 항만들은 운영 효율성과 친환경성을 동시에 확보하기 위해 디지털 전환을 가속화하고 있다”며 “부산항은 주요 항만 운영 효율화를 위한 디지털 혁신 사례를 지속적으로 발굴·공유해 나갈 계획”이라고 밝혔다.