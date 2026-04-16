2027년식 출시 맞춰 소비자 선택지 확장 시트·HUD 상품성 강화…기본형 4490만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] BYD코리아가 2027 씨라이언7 출시와 함께 프리미엄 사양을 대거 추가한 플러스 트림을 선보인다고 16일 밝혔다.

‘2027 씨라이언 7 플러스’는 기존 씨라이언 7의 균형 잡힌 성능과 공간 활용성에 다양한 프리미엄 사양을 적용한 것이 특징이다.

먼저 시트 관련 사양이 대폭 강화됐다. 천연 나파가죽 시트를 적용해 부드럽고 안락한 착좌감을 구현했으며 운전석 메모리 시트와 상∙하, 전∙후 조절이 가능한 4방향 전동 허리받침, 다리를 안정적으로 지지하는 전동 레그 서포트를 탑재했다. 여기에 시트와 스티어링 휠이 자동으로 움직여 승하차 시 쉽게 탑승할 수 있도록 공간이 확보되는 운전석 이지 액세스 기능을 더했다.

사운드 시스템 역시 업그레이드를 거쳤다. 다인오디오(의 스피커 12개를 탑재하여 몰입감 있는 음향 경험을 제공한다. 이와 함께 전면 유리창을 통해 주행 정보를 직관적으로 확인할 수 있는 헤드업 디스플레이(HUD)와 후진 시 시야 확보를 돕는 후진 연동 자동 하향 아웃사이드 미러 등 운전자 중심의 편의 사양을 추가했다.

2025년 9월 국내 시장에 첫 선을 보인 씨라이언 7은 BYD 오션 라인업의 정수를 담은 쿠페형 스포츠유틸리티차(SUV)다. 올해 3월까지 4700여대가 판매되며 BYD코리아의 볼륨 모델로 활약하고 있다.

2027 씨라이언 7의 판매 가격은 씨라이언 7 4490만원, 씨라이언 7 플러스 4690만원(환경친화적자동차 세제혜택 적용 후, 보조금 적용 전 기준)이다. 국고 보조금과 지방 보조금 혜택까지 적용할 시 서울 지역 실구매가 기준 각각 4200만원과 4400만원대에 구입이 가능하다.