446명 골드멤버 선정…매출대상 홍주현 대표

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 연도대상 행사인 ‘2026 골드멤버의 날’ 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.

전날 오후 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 시상식에서는 총 446명의 영업 가족이 올해의 골드멤버로 이름을 올렸다. 골드멤버는 정도(正道) 영업을 바탕으로 한 해 동안 탁월한 실적을 낸 소수정예 영업가족에게 부여되는 칭호로, ▷매출 ▷신인 ▷도입 ▷육성 등 각 부문 최고 성과자에게 수여된다.

골드멤버 최고상인 ‘매출대상’(시상금 3000만원)은 서울프로사업부 프로3지점 소속 홍주현 홍금보험대리점 대표가 차지했다.

2011년 보험영업에 뛰어든 홍 대표는 약 15년간 KB손보에서 활동해 온 베테랑이다. 그는 “15년간 하루도 빠짐없이 기록해 온 업무 일지를 바탕으로 고객 한 분 한 분께 맞춤형 상담을 제공한 것이 영업 비결”이라며 “기존 고객이 주변 지인을 소개해 줄 때 큰 보람과 책임감을 느낀다”고 말했다.

역대 골드멤버 매출대상 출신 중 1위에게 주어지는 ‘크라운멤버 대상’에는 경인지역단 부평지점의 김영자 주식회사KB소명대리점 대표가 선정됐다.

공식 행사 이후에는 초대 가수 홍진영·조성모·에일리의 축하공연이 이어지며 현장의 열기를 더했다.

구본욱 사장은 격려사에서 “골드멤버 여러분이 ‘Golden Rise’를 현장에서 실천해 온 KB손보 성장의 중심이자 핵심 주역”이라며 “흔들림 없는 실행력과 고객 중심의 실천으로 더 높은 목표를 향해 함께 나아가자”고 말했다.