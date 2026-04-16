446명 골드멤버 선정…매출대상 홍주현 대표

15일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 KB손해보험 연도대상 ‘2026 골드멤버의 날’ 시상식에서 구본욱(왼쪽부터) KB손해보험 사장, 홍주현 KB손해보험 홍금보험대리점 대표, 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수가 함께 기념 촬영을 하고 있다. [KB손해보험 제공]
15일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 KB손해보험 연도대상 ‘2026 골드멤버의 날’ 시상식에서 구본욱(왼쪽부터) KB손해보험 사장, 홍주현 KB손해보험 홍금보험대리점 대표, 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수가 함께 기념 촬영을 하고 있다. [KB손해보험 제공]

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 연도대상 행사인 ‘2026 골드멤버의 날’ 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.

전날 오후 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 시상식에서는 총 446명의 영업 가족이 올해의 골드멤버로 이름을 올렸다. 골드멤버는 정도(正道) 영업을 바탕으로 한 해 동안 탁월한 실적을 낸 소수정예 영업가족에게 부여되는 칭호로, ▷매출 ▷신인 ▷도입 ▷육성 등 각 부문 최고 성과자에게 수여된다.

골드멤버 최고상인 ‘매출대상’(시상금 3000만원)은 서울프로사업부 프로3지점 소속 홍주현 홍금보험대리점 대표가 차지했다.

2011년 보험영업에 뛰어든 홍 대표는 약 15년간 KB손보에서 활동해 온 베테랑이다. 그는 “15년간 하루도 빠짐없이 기록해 온 업무 일지를 바탕으로 고객 한 분 한 분께 맞춤형 상담을 제공한 것이 영업 비결”이라며 “기존 고객이 주변 지인을 소개해 줄 때 큰 보람과 책임감을 느낀다”고 말했다.

역대 골드멤버 매출대상 출신 중 1위에게 주어지는 ‘크라운멤버 대상’에는 경인지역단 부평지점의 김영자 주식회사KB소명대리점 대표가 선정됐다.

공식 행사 이후에는 초대 가수 홍진영·조성모·에일리의 축하공연이 이어지며 현장의 열기를 더했다.

구본욱 사장은 격려사에서 “골드멤버 여러분이 ‘Golden Rise’를 현장에서 실천해 온 KB손보 성장의 중심이자 핵심 주역”이라며 “흔들림 없는 실행력과 고객 중심의 실천으로 더 높은 목표를 향해 함께 나아가자”고 말했다.


psj@heraldcorp.com