獨서 ‘테크 세미나’ 개최 비전 AI 컴패니언 앞세워 ‘AI TV 대중화’ 나서

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 15~16일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 쉐라톤 공항 호텔에서 ‘2026 유럽 테크 세미나’를 열고 글로벌 영상·음향 전문가에게 2026년형 TV와 오디오 신제품을 소개하며 유럽 시장 공략에 나섰다.

삼성전자는 이번 행사에 유럽 주요 테크 미디어 및 업계 관계자들을 초청해 2026년형 신제품의 차별화된 AI 스크린을 체험할 수 있는 기회를 제공했다.

특히 AI 역량을 결집한 통합 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’을 앞세워 유럽 시장에서 ‘AI TV 대중화’를 위한 행보에 나섰다.

‘비전 AI 컴패니언’은 시청 중인 콘텐츠의 정보 제공은 물론 여행 계획을 대신 세워주고 음식 레시피를 추천해주는 등 기존 TV의 역할을 넘어 스마트 홈의 중심 허브 역할을 한다.

삼성전자는 ‘마이크로 RGB’ TV를 소개하며 고화질과 성능을 중요시하는 유럽 소비자를 적극 공략했다. 2026년형 ‘마이크로 RGB’ TV는 ‘마이크로 RGB AI 엔진 프로‘가 적용돼 색상과 명암을 실시간으로 조정해 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 색역 지표 BT.2020을 100% 충족한다.

삼성전자는 이번 행사에서 500Hz 초고주사율을 지원하는 OLED 게이밍 모니터(FG600S)와 6K 해상도의 고해상도 모니터(G80HS) 신제품도 선보였다.

아울러 새로운 와이파이 스피커 ‘뮤직 스튜디오 7·5’를 소개했다. ‘뮤직 스튜디오 7’은 3.1.1 채널을 지원해 3D 입체 사운드를 제공하며, ‘뮤직 스튜디오 5’는 ‘AI 다이내믹 베이스 컨트롤’을 통해 왜곡 없는 저음을 구현한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “프리미엄부터 보급형까지 전 라인업에 고도화된 AI 기술을 적용해 모두를 위한 ‘AI TV 대중화’ 시대를 열 것“이라며 ”화질과 음향, 연결성 등 스크린 경험의 전 과정에 녹아든 삼성만의 독보적인 AI 솔루션으로 글로벌 시장에서 AI TV의 기준을 새롭게 정립하겠다“고 말했다.