무신사와 전략적 업무 협약 체결

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 국내 대표 패션·뷰티 플랫폼 무신사와 전략적 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 무신사 특화 혜택을 담은 ‘무신사 삼성카드’를 출시할 계획이다.

무신사 삼성카드는 무신사 스토어, 29CM, 솔드아웃 등 온·오프라인 무신사 스토어 이용 시 추가적립 등 무신사 회원 특화 혜택을 제공할 예정이다. 또한 무신사 주 고객인 2030의 취향을 담은 카드 플레이트도 선보일 계획이다.

또한 전략적 업무 협약을 통해 향후 지속적인 시너지를 발휘할 예정이다. 각사의 브랜드 및 마케팅 역량을 활용한 공동 마케팅 등 다양한 협업을 진행할 계획이다.

지난 15일 열린 협약식에는 김상규 삼성카드 전략사업본부장 부사장과 최재영 무신사 CCO(최고커머스책임자) 부사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

삼성카드 관계자는 “2030에게 사랑받는 패션·뷰티 플랫폼 무신사와의 협업을 통해 무신사 회원들을 위한 상품과 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.

무신사 관계자는 “삼성카드와의 협업을 통해 무신사 회원들에게 새로운 쇼핑 가치를 선사할 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.