- 20일부터 5월 15일까지 10만원 이상 기부 시 지역수산물 간장게장·오징어 증량 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도에 기부하면 지역 수산물 강장게장, 오징어 등을 파격적으로 증량제공 받는다.

충남도는 오는 20일부터 5월 15일까지 지역 수산물 소비 촉진 및 고향사랑기부제 활성화를 위한 ‘답례품 증량 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 도에 10만원 이상 기부 시 기존 답례품을 최대 100%까지 증량하거나, 추가 경품을 증정하는 방식이다.

답례품은 증량은 암꽃게 간장게장 기존 3-4마리+1-2마리 증량, 손질오징어 기존 4마리+4마리, 박대 기존 6마리+8마리, 갑오징어 기존 2마리+1마리 등 제철을 맞은 수산물을 중심으로 구성했다.

수산물을 외에도 멸치세트, 김세트, 샤인머스캣 와인, 딸기잼, 표고버섯, 감태, 사과즙 등 총 18개 품목에서 추가 증정 및 할인 혜택을 제공한다.

이와 함께 이벤트 기간 내 기부 참여자 중 100명을 무작위로 추첨해 네이버페이 1만원권을 추가로 지급하는 보너스 혜택도 마련했다.

참여는 온라인 플랫폼 ‘고향사랑e음’을 통하거나, 전국 NH농협은행 창구를 직접 방문하면 할 수 있다.

도는 이번 이벤트를 통해 기부자의 만족도를 높이는 동시에 제철을 맞은 지역 수산물의 소비를 촉진해 지역 경제의 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

전병천 새마을공동체과장은 “봄철 충남의 신선한 수산물을 기부자들에게 알리고, 차별화된 혜택을 통해 고향사랑 실천의 즐거움을 더하고자 이번 행사를 기획했다”며 “많은 분들이 참여할 수 있도록 누리소통망(SNS), 포스터, 카드뉴스 등 다양한 매체를 통한 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.