문성원, 황득희 등은 승격 실패

[헤럴드경제=조용직 기자] 장남국, 이해동, 신기웅이 다음 시즌에도 프로당구 1부투어 무대를 누빈다.

15일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘2026 PBA 큐스쿨(Q-School)’ 2라운드 최종일이 마무리됐다. 그 결과 이들을 포함해 이호영, 강재혁, 황지원, 이태희, 한규식까지 총 8명이 통과했다.

PBA는 매 시즌 선수들의 경기력 향상을 위해 승강제를 실시한다. PBA 큐스쿨은 직전 시즌 1부투어에서 강등된 하위 50%(61위 이하) 선수들과 1부투어 직행자(24명)를 제외한 드림투어(2부) 상위 선수 약 60여명이 참가해 잔류와 승격을 놓고 경쟁하는 무대다.

프로당구 출범 시즌부터 쭉 1부투어에서 뛴 장남국은 큐스쿨 2라운드 최종일에 극적 생존에 성공했다. 첫 경기에서 ‘영건’ 전인혁을 40-35(22이닝)로 잡아낸 장남국은 2차전에서 정성윤을 13이닝 만에 40-17로 잡아냈고, 마지막 경기에서 방정극을 40-23(19이닝)로 제치며 1부투어 잔류를 확정지었다.

이해동은 윤균호 장성훈 최연길을 차례로 꺾고 1부투어 잔류에 성공, 안도의 한숨을 내쉬었다. 이호영은 이날 마지막 경기에서 윤순재를 맞아 하이런 20점을 쏟아내며 40-29(15이닝)로 승리, 화끈한 장타를 앞세워 1부투어 등록 자격을 얻어냈다. 이태희와 신기웅도 1부투어에 잔류했다.

황지원을 비롯해 강재혁, 한규식 등 드림투어 소속 3명이 승격에 성공했다. 반면 이영훈, 조화우, 문성원, 윤순재, 김동영, 윤균호, 황득희, 전재형, 박승희, 박한기 등은 최종일에서 고배를 마시며 승격에 실패했다.

이로써 ‘2026 PBA 큐스쿨’은 총 118명이 참가해 총 27명이 차기 시즌 1부투어 등록 자격을 획득했다. 경쟁률은 4.4대 1로 집계됐다. 2025-26시즌 1부투어 소속은 19명, 드림투어 소속은 11명이다.

한편 큐스쿨 2라운드에 앞서 지난 12일에 열린 LPBA 신규 선수 선발전인 ‘2026 LPBA 트라이아웃’에서는 총 34명이 선발됐다.