[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난 15일 교내 동산관 대회의실에서 코가스보안관리(주)와 보안 분야 전문인력 양성을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역 보안산업 발전을 위한 협력 체계를 구축하고 보안 분야 전문인력 양성을 통해 지역사회 안전문화 확산에 기여하기 위해 마련됐다.

협약식에는 계명문화대 박승호 총장과 코가스보안관리(주) 한동근 대표이사를 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 지역 보안산업 발전 및 활성화를 위한 협력 체계 구축, 보안 분야 전문인력 양성을 위한 공동 노력, 산업체 수요 기반 맞춤형 교육과정 및 현장 중심 교육 프로그램 공동 개발·운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

박승호 총장은 “이번 협약은 보안 산업의 전문성과 현장성을 동시에 반영한 교육 협력 모델을 구축하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 산업체와의 긴밀한 협력을 통해 학생들의 취업 경쟁력을 높이고, 지역사회 안전에 기여할 수 있는 실무형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한동근 대표이사는 “계명문화대와의 협력을 통해 보안 분야 전문인력 양성과 산업 경쟁력 강화를 동시에 실현할 수 있을 것으로 기대한다”며 “현장 중심 교육과 다양한 협력 프로그램을 통해 실질적인 성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.

한편 계명문화대는 보안·안전 분야 교육 역량을 기반으로 산업체와의 협력을 지속적으로 확대하고 있으며 이번 협약을 통해 보안 산업 수요에 부합하는 실무형 인재 양성과 지역사회 안전 역량 강화에 더욱 박차를 가할 방침이다.