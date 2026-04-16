[헤럴드경제=박종일 선임기자]34년간 주민들의 숙원이었던 ‘신월2동 주민센터 건립’ 사업이 본격화됐다.

양천구(구청장 이기재)는 15일 오후 기공식을 열고 노후된 주민센터를 행정·문화·주차 기능을 갖춘 복합청사로 재건립하는 공사에 착수한다.

기공식에는 이기재 양천구청장을 비롯해 지역 주민, 관계자 등 300여 명이 참석했다. 행사는 퓨전 국악의 활기찬 공연을 시작으로, 경과보고, 공사현황 설명, 기공 퍼포먼스, 시삽 순으로 진행됐다. 특히 기공 퍼포먼스에서는 이기재 양천구청장과 주요 내빈이 신청사 조감도의 퍼즐 조각을 완성하며 신월2동의 새로운 출발을 함께 기념했다.

신축 청사는 지하 2층부터 지상 4층, 연면적 3361.23㎡ 규모로 조성되며, 총사업비 약 176억 원이 투입된다. 구는 전 당곡공영주차장 부지(신월동 482-11)에 주민센터, 공영주차장, 북카페 등이 포함된 복합청사를 조성해 신월2동 지역의 주민편의시설을 확충할 계획이다.

양천구는 민선 8기 4년 동안 신월2동을 포함해 목1동, 신월1동, 신정2동 등 4개 주민센터가 공사 착수 단계에 들어서는 성과를 거두며, 노후 동청사 재건축 사업을 속도감 있게 추진할 수 있는 전환점을 마련했다.

이기재 양천구청장은 “그동안 지을 땅이 없어 미뤄왔던 신월2동 청사 재건립을 부지 확보부터 행정절차까지 적극 행정으로 속도감 있게 추진해 오늘 기공식을 개최하게 됐다”며, “오랜 기간 불편을 감내하며 믿고 기다려주신 주민들께 감사드리며, 신월2동 신청사를 지역의 품격을 높이는 복합문화공간으로 조성해 보답하겠다”고 말했다.