[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 지난 15일 영천 소재 ㈜한중엔시에스 대회의실에서 입주기업 실무자 등 임직원 30여명을 대상으로 ‘2026년 제1차 입주기업 역량강화 교육’을 개최했다.

이번 교육은 급격히 변화하는 산업 환경에 대응해 생성형 AI를 제조 현장에 실질적으로 접목함으로써 기업의 시장 경쟁력을 높이고 업무 효율성을 극대화하기 위해 마련됐다.

특히 이론 중심 강의에서 벗어나 실무자들이 현장에서 바로 활용할 수 있는‘생성형 AI 활용 시나리오 기반 실습’에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

주요 내용은 제조 데이터 혁신을 위한 생성형 AI 기반 엑셀 데이터 분석 자동화 기법, 현장 대응력 강화를 위한 설비 로그 분석을 통한 고장 원인 및 상관관계 분석이다.

이날 교육은 ㈜다나아이텍 김성근 대표이사가 맡았다. 김 대표는 대한상공회의소, 서울교육센터 등에서 강사로 활동 중인 AI 컨설팅 및 교육 전문가로, 제조 현장의 복잡한 데이터를 AI로 간소화할 수 있는 구체적인 해법을 제시하며 실무자들의 이해를 도왔다.

DGFEZ는 이번 1차 교육을 시작으로 6월, 9월에 2, 3차 심화 교육을 추진해 지역 산업의 스마트화를 적극 지원할 방침이다. 교육 참여는 본 교육을 주관하는 (재)경북자동차임베디드연구원 홈페이지를 통해서 신청할 수 있다.

강상기 DGFEZ 청장 직무대행은“이번 교육은 지역 제조기업들이 AI라는 강력한 도구를 손에 익혀 생산성을 높이는 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 입주기업들이 디지털 전환 시대에 뒤처지지 않도록 직무 맞춤형 전문 교육을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.