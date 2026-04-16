“‘헤즈볼라 수도격’ 레바논 빈트 즈베일 사실상 제거 직전” “레바논 남부 보안 구역 시리아 국경까지 확대 지시” 美와 이란 대응 공조 강조…“협상 실패 시 전투 재개 대비”

[헤럴드경제=정목희 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 15일(현지시간) 이스라엘군이 헤즈볼라에 대한 공세를 이어가고 있으며 레바논 남부의 핵심 거점인 빈트 즈베일을 조만간 함락할 것이라고 밝혔다.

국제사회가 이스라엘과 레바논 간 정전 협상을 촉구하는 가운데, 네타냐후 총리는 이날 안보 관계 장관회의 직후 영상 메시지를 통해 “레바논 남부 보안 구역을 지속적으로 강화하라고 군에 지시했다”고 말했다.

그는 현재 전투가 ‘헤즈볼라 수도’로 불리는 남부 빈트 즈베일에 집중되고 있다며 “헤즈볼라의 거대한 요새를 사실상 완전히 제거하기 직전”이라고 강조했다.

네타냐후 총리는 레바논 남부 점령지 확대 계획도 구체화했다. 그는 “이스라엘군 보안 구역을 동쪽 헤르몬산 비탈까지 넓히라고 지시했다”며 “이는 어려운 시기에 드루즈 공동체를 보호하기 위한 조치”라고 설명했다. 이는 레바논 남부에서 시리아 접경지까지 통제 범위를 확대하겠다는 의미로 해석된다.

이란 문제와 관련해서는 미국과의 긴밀한 공조를 강조했다. 네타냐후 총리는 “미국이 이스라엘에 최신 정보를 지속적으로 공유하고 있다”며 “이란의 농축 우라늄 제거, 핵농축 능력 파괴, 주요 해협 재개방이라는 목표에서 양국 입장은 완전히 일치한다”고 밝혔다.

이어 이란과의 종전 협상이 어떻게 결론 날지 판단하기 이르다면서 “실패할 경우 전투 재개를 염두에 두고 어떠한 시나리오에도 대응할 준비가 되어 있다”고 덧붙였다.

네타냐후 총리의 이날 발언은 이스라엘군 총참모장이 레바논과 이란에 대한 새로운 전투 계획을 승인했다고 밝힌 직후에 나온 것으로, 미국과 이란의 종전 협상 국면에서도 군사적 주도권을 놓지 않겠다는 강력한 의지로 풀이된다.

미국과 이란의 2차 종전 협상 논의가 급물살을 타는 가운데 네타냐후 총리가 이날 안보 관계 장관회의를 소집하면서, 한때 레바논 휴전 결정이 내려질 수 있다는 관측이 나왔다.

전날 이스라엘과 레바논의 이례적인 평화 협상에서 레바논 정부가 휴전을 요청했기 때문이다.

네타냐후 총리는 “레바논과 대화하는 두 가지 목적은 헤즈볼라 해체와 힘을 통한 항구적 평화 달성”이라고 말했다.