이 대통령, ‘조폭 연루설’ 주장 국힘에 사과 요구

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 청와대는 15일 이재명 대통령이 국민의힘을 항해 2022년 대선 당시 불거졌던 ‘조폭 연루설’에 대한 사과를 요구한 것과 관련해 “(국민의힘은)마땅히 사과하고 책임을 져야 한다”고 밝혔다.

전은수 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 이 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 국민의힘을 향한 사과 요구 글이 청와대의 공식입장인지를 묻는 질문에 대해 이같이 답했다.

전 대변인은 “선거는 민주주의의 꽃이며, 유권자의 선택은 정확한 사실에 기반해야 한다”면서 “국민의힘이 퍼뜨린 악의적 허위사실은 민주주의의 근간인 선거를 왜곡하는 것이므로, 마땅히 사과하고 책임을 져야 한다는 입장”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 SNS에 올린 ‘국힘은 조폭설 조작유포 사과 안하십니까?’라는 글을 통해 “어린아이들도 잘못한 게 드러나면 사과한다. 또 그렇게 가르친다. 공당인 국힘(국민의힘)도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다”고 적었다.

이어 이 대통령은 “국힘당 소속 장 모 씨(장영하 변호사)가 이재명 조폭연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 ‘이재명 조폭설’ 퍼트려 질 대선을 이겼는데, 장 모 씨 유죄 확정판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닐까”라고 거듭 지적했다.

이 대통령은 계속해서 조폭연루설이 아니었다면 2022년 대통령 선거 당시 이 대통령이 이겼을 것이란 취지의 발언을 내놨다. 이 대통령은 “이미 지난 이야기지만, 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 “차이는 0.73%, 100명 중 한명도 안 됐다”고 했다.

그러면서 “국힘이 조폭설 유포로 대선 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 것으로 추측했었다”면서 “이 사건의 실체가 언젠가는 드러나겠지요”라고 말하기도 했다.

끝으로 이 대통령은 거듭 “허무맹랑한 조폭연루설 유포로 대선결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식사과를 기다린다”고 강조했다.

앞서 청와대는 지난달 19일 당시 ‘조폭 연루설’을 보도한 언론들에 대해서도 “사실 관계를 바로잡는 기사 수정은 아무리 늦더라도 안 하는 것보다는 낫다고 생각한다”면서 추후보도를 요청한 바도 있다.