[헤럴드경제=장윤우 기자] 강원도 2박 3일 수학여행 비용 60만원 논란을 일으킨 해당 학교가 결국 수학여행을 취소했다.

지난 14일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘수학여행 60만 원’ 논란 이후 상황을 전하는 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 “별일이 아니라고 생각했는데, 이슈화되면서 일이 커지더니 결국 학교에서 수학여행 취소를 결정했다”고 밝혔다.

A 씨는 “처음 글을 올린 분이 어떤 의도였는지 알 수 없지만, 비싸다고 생각하면서도 아이의 추억을 위해 보내려 했던 것 아니겠냐”며 “그 피해는 결국 대다수 아이들이 보게 됐다”고 했다.

논란은 지난 7일 보배드림에 한 학부모가 올린 글에서 시작됐다.

중학교 3학년 아들의 수학여행 안내문을 공개했는데 강원도 2박 3일 일정에 1인당 비용이 60만6000원이었다. 전세버스 12만1000원, 조식 포함 숙식비 15만원, 5끼 식비 9만7000원, 입장료 10만9000원 등이 포함된 금액이다. 케이블카·제트보트·루지·목장 등 레저 프로그램도 예정돼 있었다.

당시 작성자 B는 “평일에 강릉으로 가는 일정인데 숙박비와 식비, 40인승 버스 비용까지 저 비용이 맞나 싶다”고 했다. 아들과 친구들이 비용을 이유로 불참 의사를 밝혔다는 내용도 담겼다.

논란이 확산하자 지난 10일에는 현직 교사를 자처하는 C 씨가 같은 커뮤니티에 “수학여행을 준비·실행하는 교사 입장에서 말해보겠다”는 글을 올렸다. 그는 수학여행이 학생·학부모 수요조사에서 찬성률 85% 이상을 충족해야 진행되고 공개경쟁 입찰로 여행사를 선정한다고 설명했다.

비용 상승의 주된 원인으로는 세월호 참사 이후 강화된 안전 규정을 꼽았다. 그는 “200명 기준 안전 인력 8~10명이 필요하고 주야간 교대를 고려하면 인원이 2배로 늘어난다”고 했다. 교육청 지원금은 1인당 약 30만원 수준이지만 지역에 따라 지원이 없는 경우도 있다고 덧붙였다.

취소 소식이 알려지자 반응은 엇갈렸다.

한 누리꾼은 “제주에 수학여행 갔던 코스가 가족끼리 갔던 곳과 90% 이상 겹쳐 딸에게 재밌었냐고 물었더니 ‘당연하지, 친구들이랑 가는 거랑 가족이랑 가는 게 같아?’라고 하더라”며 안타까움을 표했다.

다른 누리꾼은 “비싸서 못 보내겠으면 개인 선택으로 남기면 될 일을 왜 전체 취소하냐. 가고 싶었던 학생들만 피해를 봤다”는 지적도 나왔다. 반면 “이슈화되자 바로 취소하는 건 주최 측에 무언가 문제가 있었다는 것”이라는 의혹도 제기됐다.

수학여행비 상승은 최근 몇 년 새 두드러졌다.

제주도 수학여행 전세버스 임차비는 2023년 수학여행 재개 당시 하루 40만원대였지만 현재는 대당 하루 90만원 선까지 오른 것으로 알려졌다. 과거 7~10인 1실이었던 숙박 기준이 2인 1실로 바뀐 것도 비용을 끌어올린 요인이다.

전국 17개 시도교육청 가운데 12곳이 수학여행 경비를 일부 지원하지만 실제 비용의 절반에 못 미치는 곳이 대부분이다.