전문체육 501명·생활체육 629명 참가 조명우 보고타 월드컵 우승 상승세 주목

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한당구연맹이 15~19일 경상북도 안동에서 ‘2026 안동시장배 전국3쿠션당구대회’를 개최한다.

안동시장배는 대한당구연맹이 주최하고 경북당구연맹과 안동시당구연맹이 주관하는 연맹 승인대회로, 2024년 첫 개최 이후 올해로 3회째를 맞았다. 이번 대회에는 전문체육선수 501명과 생활체육선수 629명 등 총 1130명이 참가한다.

전문체육과 생활체육 두 부문 모두 복식전과 남녀 개인전으로 치른다. 15일 전문체육 복식전을 시작으로 16일부터 18일까지 전문체육 개인전 예선과 본선이 이어진다. 18일부터는 생활체육 개인전이 열리고, 19일 생활체육 복식전을 끝으로 닷새간의 일정을 마무리한다.

세계랭킹 1위 조명우(서울시청)는 지난해 결승에서 김행직(전남당구연맹)을 꺾고 우승한 데 이어 대회 2연패에 도전한다. 보고타 월드컵 우승으로 좋은 흐름을 이어가고 있는 만큼, 국내 무대에서도 그 기세를 이어갈지 관심이 모인다. 허정한(경남당구연맹)도 올해 첫 종합대회인 제14회 국토정중앙배 2026 전국당구대회 우승의 흐름을 이어 이번 대회 남자부 우승 경쟁에 나선다.

여자부에서는 김하은(남양주당구연맹)과 박세정(경북당구연맹)의 경쟁이 눈길을 끈다. 디펜딩 챔피언 김하은은 대회 2연패에 도전한다. 김하은은 지난해 대한당구연맹회장배 전국당구대회와 남원 전국당구선수권대회, 안동시장배를 연이어 우승했다.

한편 이번 대회는 안동시, 안동시체육회, SOOP, ㈜허리우드, 이완시모니스, 아라미스, FLEX, 골스튜디오, ㈜한밭, 라손, 큐스코, 미니쉬라운지가 후원하며, 경기는 SOOP 온라인 플랫폼과 SOOP TV를 통해 중계될 예정이다.