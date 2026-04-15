국회 재경위 인사청문회 개최

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 “통화정책은 경제 전체에 무차별하게 (영향을)미치기 때문에 가계부채 등 특정 부문에 관해서는 거시건전성 정책을 쓰는 것이 맞다”며 “DSR(총부채원리금상환비율) 정책 하나만 가지고는 부족하고, 여러 정책을 다 같이 종합적으로 쓰는 것이 좋다”고 말했다.

신 후보자는 이날 오후 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 한국의 가계부채 디레버리징(축소) 상황에 대해 “글로벌 금융위기 때 아주 금융위기를 아주 심하게 겪은 나라들이 디레버리징에 성공을 했다. 한국은 그 당시 그런 큰 위기를 맞지 않아서 완만한 수준으로 증가했다”며 이같이 말했다.

DSR 관리를 한은이 맡는 것에 대해서는 “DSR은 금융기관의 감독권하고 직결되는 문제기 때문에 한국은행으로서는 문제가 많을 것 같다”며 “(한은은)금융기관에 대한 미시적인 감독을 하지 않기 때문에 어려울 것 같다”고 말했다.