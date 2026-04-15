국회 재경위 인사청문회 개최

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질문에 답변하고 있다. 윤창빈 기자
신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질문에 답변하고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 “통화정책은 경제 전체에 무차별하게 (영향을)미치기 때문에 가계부채 등 특정 부문에 관해서는 거시건전성 정책을 쓰는 것이 맞다”며 “DSR(총부채원리금상환비율) 정책 하나만 가지고는 부족하고, 여러 정책을 다 같이 종합적으로 쓰는 것이 좋다”고 말했다.

신 후보자는 이날 오후 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 한국의 가계부채 디레버리징(축소) 상황에 대해 “글로벌 금융위기 때 아주 금융위기를 아주 심하게 겪은 나라들이 디레버리징에 성공을 했다. 한국은 그 당시 그런 큰 위기를 맞지 않아서 완만한 수준으로 증가했다”며 이같이 말했다.

DSR 관리를 한은이 맡는 것에 대해서는 “DSR은 금융기관의 감독권하고 직결되는 문제기 때문에 한국은행으로서는 문제가 많을 것 같다”며 “(한은은)금융기관에 대한 미시적인 감독을 하지 않기 때문에 어려울 것 같다”고 말했다.


kimstar@heraldcorp.com