시민단체 5곳, 진보 교육감 후보 7인 평가 사교육·입시경쟁 구조 진단은 ‘공감대’ 예산·권한·구체적 로드맵은 ‘공통 과제’ 강민정 “체계적” 정근식·한만중 “안정적”

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울교육감 예비후보 7인의 공약이 사교육과 입시경쟁, 교육 불평등 등 구조적 문제에 대한 인식은 뚜렷했지만 이를 실제 정책으로 옮길 구체적 실행 전략은 대체로 부족하다는 평가가 나왔다.

교육대개혁국민운동서울본부·교육의봄·교육정책디자인연구소·기독교윤리실천운동·사교육걱정없는세상 등 5개 단체가 참여한 ‘2026 서울교육감 공약평가운동’(이하 평가단)은 강민정·강신만·김현철·이을재·정근식·한만중·홍제남 7명의 서울교육감 후보를 상대로 시민 면접과 서면 공약 평가를 진행했다고 15일 밝혔다.

평가는 ▷과도한 경쟁 및 사교육 유발 서열 체제 해소 ▷미래지향적 학교교육 혁신 ▷교육공동체의 화합과 회복 등 3대 영역 12개 과제를 기준으로 이뤄졌다.

평가단은 공약의 문제 인식, 해결책의 타당성, 서면 자료의 충실성, 예산·법적 권한·사회적 합의·로드맵 등을 포함한 실현 가능성을 종합 검증했다고 설명했다.

평가단은 후보별 총평에서 강민정 후보가 높은 완성도를 보였다고 평했다. 평가단은 강 후보에 대해 “구조개혁과 학교교육 혁신, 교육복지, 공동체 회복을 체계적으로 엮었다”며 “다수 과제에서 근거 데이터와 단계적 추진계획, 권한 범위 인식이 일관되게 제시됐다”고 언급했다.

현직 서울교육감인 정근식 후보는 기존 추진 정책을 중심으로 현황과 데이터를 안정적으로 설명하고 공약 간 우선순위도 비교적 분명하다는 평가를 받았다. 다만 차별화된 돌파구보다는 안정적 기조가 두드러졌고, 예산과 이해관계 조정 등 실행 조건 제시는 부족하다는 지적도 있었다.

한만중 후보 역시 구조적 문제 진단과 정책 방향의 일관성은 비교적 안정적이지만, 재원 계획과 갈등 조정 방안의 구체성은 더 보완돼야 한다는 평가를 받았다.

강신만 후보는 일부 핵심 과제에서 독창적 발상과 운영 모델을 제시했지만 다수 공약이 방향 제시에 머물렀다는 평가를 받았다. 김현철 후보는 교육 불평등 구조에 대한 비판적 문제의식은 선명했지만 선언적 공약이 많고 교육감 권한 밖 사안 의존이 크다는 지적을 받았다.

이을재 후보는 학교 민주주의와 자치 방향성은 일관됐지만 공약 미제출과 핵심 내용 누락, 실행 전략 부족이 한계로 꼽혔다. 홍제남 후보는 교육 공공성과 관계 회복에 대한 문제의식은 돋보였지만 데이터 근거와 실행 절차가 부족하다는 평가를 받았다.

평가단은 “이번 평가를 통해 서울교육의 구조적 문제에 대한 후보 전반의 인식과 방향성은 일정 수준 공유되고 있다”며 “다만 실제 정책 구현을 위한 구체적 실행 전략과 책임 있는 재정 계획은 여전히 보완이 필요한 과제로 남아 있다”고 말했다.