대·중견기업 및 투자사 114개사 집결, ‘피지컬 AI’ 로봇 기술 등 도민 체감형 행사 풍성

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 글로벌 기술 창업의 흐름을 한눈에 조망하는 융복합 창업 축제 ‘GSAT 2026’을 개최한다. 올해는 역대 최대 규모의 투자 상담과 인공지능(AI) 로봇 체험을 통해 창업 생태계 확장과 대중화를 동시에 꾀한다.

경남도는 15일 프레스센터에서 브리핑을 갖고 오는 29일부터 30일까지 이틀간 창원컨벤션센터(CECO)에서 ‘GSAT 2026’을 개최한다고 밝혔다. 3회째인 올해 행사는 제조·콘텐츠 산업에 인공지능을 접목한 ‘피지컬 AI’를 핵심 주제로 설정했다.

스타트업 성장을 돕기 위해 삼성전자, LG전자, 현대자동차그룹 등 대·중견기업 24개사와 투자사 90개사가 참여한다. 특히 두바이 에이브라 벤처스(ABRA Ventures), 싱가포르 에이스(ACE) 등 14개국 40개 해외 기관이 참여하는 ‘글로벌관’을 통해 스타트업의 해외 자본 유치를 지원한다.

기술 강연에는 전 구글 AI 기술 리더인 로렌스 모로니(Laurence Moroney) ARM 디렉터와 뇌과학자 장동선 박사, 과학 커뮤니케이터 궤도 등이 참여해 AI·딥테크 등 5개 분야의 트렌드를 공유한다.

도민 체감형 콘텐츠도 강화했다. CES 2026에서 주목받은 LG전자 홈 로봇 ‘클로이드(CLOiD)’ 등 첨단 기술을 전시하고, 260여 개 팀이 신청한 창업 경진대회 ‘G-피치(G-Pitch)’ 본선을 진행한다. 이외에도 로컬 F&B관과 대기업 공장 투어를 운영해 축제의 즐거움을 더한다.

행사 참관은 누구나 가능하며, 오는 26일까지 공식 누리집에서 사전 등록할 수 있다.

이미화 경남도 산업국장은 “경남의 제조 역량에 피지컬 AI를 더해 글로벌 혁신 창업의 메카로 도약하겠다”며 “스타트업이 투자받고 글로벌로 확장하는 선순환 구조를 안착시킬 것”이라고 밝혔다.