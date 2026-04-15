아폴로·블랙록·핌코 최고위 면담 외환·자본시장 개혁·AI 전략 설명, “펀더멘털 긍정”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 미국 뉴욕 금융가 주요 글로벌 투자기관 최고위 인사들과 잇달아 만나 외환·자본시장 개혁과 인공지능(AI) 중심 산업 전략을 설명하며 한국 시장에 대한 투자 확대를 요청했다. 글로벌 자산운용사들은 한국 경제의 펀더멘털과 시장 개혁 방향을 긍정적으로 평가하며 투자 및 협력 의지를 재확인했다.

구 부총리는 14일(현지시간) 뉴욕에서 열린 ‘한국경제 투자설명회’를 계기로 아폴로, 블랙록, 핌코 등 글로벌 금융기관과 개별 면담을 갖고 자본시장 선진화와 AI 대전환 전략 등을 논의했다고 15일 밝혔다. 이번 면담에는 마크 로완 아폴로 회장, 롭 골드스타인 블랙록 최고운영책임자(COO), 존 스터진스키 핌코 부회장 등이 참석했다.

구 부총리는 이 자리에서 “한국은 세계 최고 수준의 제조 역량과 디지털 인프라를 기반으로 ‘피지컬 AI’ 전환을 추진하고 있다”며 “AI 인프라, 데이터, 에너지 전환 등 첨단 분야에서 새로운 투자 기회가 확대될 것”이라고 강조했다.

아폴로 측은 한국 자본시장의 글로벌 위상이 높아지고 있다며 AI·데이터 인프라, 전력망 등 핵심 전략 분야에서 장기·대규모 투자와 협력 확대 의지를 밝혔다.

블랙록과의 면담에서는 외환·자본시장 개혁이 핵심 의제로 다뤄졌다. 구 부총리는 MSCI 선진국 지수 편입을 위한 로드맵과 ‘밸류업’ 정책 추진 상황을 설명하며 “글로벌 투자자가 체감할 수 있는 시장 환경 개선을 지속하겠다”고 밝혔다. 이에 대해 블랙록은 “한국의 시장 개혁이 빠르게 진전되고 있으며 글로벌 투자 접근성을 높일 것”이라고 평가했다.

핌코와의 면담에서는 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 투자 확대 방안이 논의됐다. 구 부총리는 “WGBI 편입은 한국 시장이 선진국 수준의 접근성과 인프라를 갖췄다는 의미”라며 후속 제도 개선을 약속했고, 핌코는 한국 채권시장에 대한 지속적 투자 의지를 밝혔다.