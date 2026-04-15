보람·소담동 등에서 신고 30여건 접수 당국, 33명 동원 수색했지만 발견 못해

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대전 동물원 오월드서 탈출한 늑대가 여드레째 잡히지 않은 가운데 인근 세종 도심에선 멧돼지 두 마리가 출몰했다.

15일 오전 세종시 도심 아파트 단지 주변에 멧돼지가 출몰해 경찰과 소방당국이 포획에 나섰다.

15일 세종시와 소방본부에 따르면 이날 오전 7시 14분쯤 보람동 아파트 단지 일대에 멧돼지 2마리가 돌아다니고 있다는 신고가 접수됐다.

멧돼지 출몰 신고는 이날 오전 8시 3분까지 보람동, 소담동, 집현동 등에서 30여 건이 쏟아졌다. 이 동들은 인근에 비학산과 괴화산이 자리해 있다.

신고를 받은 경찰과 소방 당국은 차량 8대와 인력 33명을 동원해 현장 수색에 나섰지만, 멧돼지는 발견되지 않았다.

폐쇄회로(CC)TV 영상에서는 멧돼지가 수루배6단지를 돌아다니는 모습과 호려울4단지와 반곡동 한국개발연구원(KDI) 기숙사의 유리창이 파손된 모습이 포착됐다.

시는 멧돼지 2마리가 대평동, 보람동, 소담동, 집현동 일대를 돌아다닌 뒤 반곡동 괴화산에 숨어 들어간 것으로 보고 있다.

세종시 관계자는 “대형견 크기의 멧돼지 2마리가 금강 이남 여러 지역에 출몰했다”며 “현재 괴화산으로 이동한 것으로 보고 추적 중”이라고 말했다.

시는 이날 주민들에게 ‘노약자와 어린이는 안전에 유의하고 출근길 차량 운행 시 주의해 달라’며 안전을 당부하는 문자메시지를 발송했다.