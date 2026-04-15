금융사기 예방 콘텐츠 공동 제작 등 페달 오조작 방지 장치 설치도 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 16일 국민안전의 날을 맞아 경찰청과 전기통신금융사기(보이스피싱·스캠 등) 예방 및 피해자 지원, 고령운전자의 안전한 이동권 지원을 위해 총 6억원 규모의 사회공헌 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 금융사기와 교통사고 등 국민 생활과 직결된 위험에 대한 단발성 지원에 그치지 않고 사전 예방부터 사후 회복까지 전 과정을 아우르는 통합 안전 체계를 마련하는 데 중점을 뒀다.

먼저 KB금융과 경찰청은 ▷금융사기 예방 콘텐츠 공동 제작·대국민 전파 ▷피해자 심리치료 지원 사업을 추진한다.

금융사기 예방 콘텐츠는 실제 범죄 사례와 최신 수법을 바탕으로 국민이 일상 속 위험 신호를 쉽게 인지하고 의심 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 구성됐다. KB국민은행 등 KB금융 주요 계열사의 영업점과 KB금융·경찰청의 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널 등 온오프라인 채널을 통해 전파된다.

양 기관은 전국 19개 운전면허시험장에 도입한 운전능력진단시스템과 연계해 고령 운전자의 페달 오조작 방지 장치 설치 지원 사업도 진행한다. 페달 오조작으로 인한 급발진이나 과속 위험을 구조적으로 예방해 고령운전자의 안전을 높일 것으로 기대된다.

이번 협력사업은 사후 대응 중심의 지원에서 벗어나 위험 자체를 줄이는 사전 예방형 안전 체계로 접근했다는 점에서 의미가 크다고 KB금융은 설명했다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 사회 안전망 구축에 힘을 더하고 금융의 사회적 역할을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.