4개 모델·8개 트림 라인업 확대 수입차 브랜드 중 최단기간 달성 중형SUV 씨라이언7 ‘베스트셀링’

BYD코리아가 국내 누적 판매 1만대를 돌파했다고 15일 밝혔다. 이는 지난해 4월 14일 첫 정식 고객 인도가 개시된 뒤 11개월 만으로, 수입차 브랜드 가운데 최단기간 달성한 기록이다.

BYD코리아는 현재까지 총 4개 모델, 8개 트림 체계를 갖췄다. 브랜드 출범 첫해인 지난해 BYD 아토3를 시작으로 530마력 중형 세단 BYD 씰 다이내믹 AWD, 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 씨라이언7까지 잇달아 선보였다. 이를 통해 지난해 말 기준 6107대를 판매했다.

올해도 추가 모델을 연달아 출시했다. BYD 씰 라인업에는 BYD 씰과 BYD 씰 플러스 2가지 후륜구동 트림을 추가했고, 최근에는 소형 해치백 BYD 돌핀까지 2개 트림으로 출시했다. BYD코리아는 이에 그치지 않고 올해 하반기 플러그인하이브리드(PHEV) 기술이 적용된 DM-i 모델도 선보일 계획이다.

BYD코리아는 판매·서비스 네트워크도 빠르게 확대하고 있다. 지난해 1월 승용 브랜드 출범 당시 15개 전시장과 11개 서비스센터로 시작해, 4월 기준 현재 전시장 32곳, 서비스센터 17곳을 운영하고 있다.

BYD코리아는 연내 전시장 35곳, 서비스센터 26곳 확보를 목표로 추가 확충을 추진하며, 더 많은 지역 고객에게 BYD 승용 브랜드 경험 기회를 제공할 수 있도록 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

서비스 역량 강화에도 힘을 쏟고 있다. 무상 정기점검 서비스와 명절 연휴 무상 점검 프로모션을 제공하며 소비자들의 안전한 차량 운행을 적극 지원해 왔다. 이와 함께 전국 공식 서비스센터 테크니션을 대상으로 기술 경진대회를 열고, 교육 프로그램을 바탕으로 전문 인력을 지속적으로 양성하는 등 기술 역량 또한 높이고 있다.

국내 시장에서 가장 많이 팔린 차량은 지난해 9월 출시한 씨라이언7으로 첫 달을 제외하면 매달 500대 이상 판매됐다. 스테디셀러 SUV 아토3도 월평균 300대 이상 판매를 이어가며 안정적인 수요를 확보했다. 2월 출시 후 계약 대수 2000대를 돌파한 돌핀은 3월 한 달에만 652대가 판매됐다.

전체 구매 고객 가운데 개인 비중은 79%로, 수입차 전체 평균인 개인 65%, 법인 35%와 비교해도 높은 수준이다. 차종별로는 개인 고객 기준 씨라이언7이 4104대, 51.5%로 가장 큰 비중을 차지했고, 법인 판매에서는 아토3가 1200대, 57.0%로 가장 많았다. 특히 구매 고객의 98%가 한국 국적으로 집계됐다.

개인 고객 데이터를 나이별로 자세히 살펴보면, 핵심 구매층은 40~50대로 나타났다. 전체 연령 비중은 40대 34.6%, 50대 30.8%로, 두 연령대가 전체의 65%를 차지했다. 성별 비중은 남성 72%, 여성 28%였으며, 남녀 모두 40대 비중이 가장 높았다.

개인과 법인 고객의 수요 거점이 다르게 나타난 점도 눈에 띈다. 개인 판매는 경기 지역 비중이 34.9%로 높았고, 법인 판매는 부산이 40.2%로 가장 큰 비중을 차지했다. 권제인 기자