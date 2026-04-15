니콜라 파리 르노코리아 CEO 간담회 자율주행 레벨2++·AIDV전환 가속화 콘셉트 결정후 신차 개발 ‘2년내’ 단축 부산공장 D·E세그먼트 생산허브 역할 배터리 공급망 조성, 전동화 경쟁력 강화

니콜라 파리 르노코리아 최고경영자(CEO)가 르노 그룹의 ‘퓨처레디(futuREady) 플랜’의 일환으로 2028년부터 부산 공장에서 차세대 전기차를 생산하겠다고 밝혔다. 국내 파트너사와의 협력을 통해 전기차 배터리 생태계를 구축하고, 2029년까지 매년 신차를 1종 이상 선보이며 부산공장을 D·E세그먼트(중형·대형) 핵심 생산 허브로 진화시키겠다는 구상이다.

파리 사장은 지난 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 기자 간담회에서 “르노코리아는 차량 라인업 강화를 위해 2029년까지 매년 1개의 신차를 출시할 것”이라며 “2028년부터는 전동화 도약을 위해 부산공장에서 전기차를 생산하게 될 것”이라고 밝혔다.

이날 발표된 르노코리아의 중장기 실행 계획은 르노 그룹의 ‘퓨처레디’ 플랜에 따른 것이다. ▷2028년부터 차세대 르노 전기차의 부산공장 생산 및 생산 경쟁력 강화를 위한 국내 전기차 배터리 공급망 구축 ▷2027년 SDV(소프트웨어 정의 차량) 첫 출시 및 이후 자율주행 레벨2++와 AIDV(인공지능 정의 차량)로 전환 가속화 ▷콘셉트 결정 이후 신차 개발 기간 2년 이내로 단축 ▷수평적 파트너십 아래 미래 혁신을 향한 동반성장 생태계 구축 등이 골자다.

퓨처레디 플랜을 통해 르노 그룹은 유럽 및 글로벌 시장에서 2030년까지 26종의 신차 출시와 연간 200만대 이상 판매 달성을 목표로 두고 있다. 특히, 전 라인업으로 전동화를 확대하고 유럽 외 시장에서 존재감을 강화할 계획이다.

먼저 르노코리아는 순수 전기차와 하이브리드를 전동화 전략의 두 축으로 함께 이어간다는 르노 그룹의 전략에 따라 2029년까지 매년 한 대의 새로운 전동화 모델을 국내 시장에 선보일 예정이다. 특히 2028년부터는 차세대 르노 전기차를 부산공장에서 생산해 출시한다.

르노코리아는 부산공장에서 생산할 차세대 전기차의 경쟁력을 높이기 위한 방안으로 전기차 배터리의 국내 공급망 조성도 함께 진행한다. 파리 사장은 “르노코리아는 브랜드의 전동화 속도를 따라잡아야 한다”며 “전기차 배터리 현실화는 최우선 과제로, 한국 내에 경쟁력 있는 전기차 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

아울러 르노코리아는 2027년 첫 SDV 출시를 시작으로 AIDV으로의 전환에 본격적으로 나선다.

르노코리아 연구진은 여러 파트너사들 간의 수평적 협업 관계를 확대한다. 이를 통해 도심과 고속 주행 환경에서 모두 구현 가능한 레벨2++ 수준의 E2E(엔드 투 엔드) 방식 파일럿 주행 기능과 차세대 AI 오픈 R 파노라마 시스템을 적용해 차량을 지능형 동반자로 변화시킨다는 계획이다.

파리 사장은 “AIDV는 탑승자의 니즈를 파악해 대화가 가능한 소프트웨어”라며 “SDV 시스템을 통해 AIDV 전환을 지원하게 될 것”이라고 설명했다.

파리 사장과 함께 현장을 찾은 최성규 르노코리아 연구개발 고문은 “필랑트가 SK텔레콤과의 협력을 통해 ‘에이닷 오토’를 탑재했고, 이것은 출발점에 불과하다”며 “고객의 편의성과 운전 안전성을 강화하는 데 중점을 두고 AIDV를 개발하겠다”고 말했다.

또한, 르노코리아는 빨라지는 글로벌 신차 출시 기간에 발맞춰 신차 콘셉트 결정부터 생산 개시까지의 개발 기간을 2년 이내로 단축한다. 부산공장은 스마트 제조허브로 발전돼 실시간 운영 관리 가능하도록 인프라를 개선한다.

파리 사장은 올해 초 선보인 E세그먼트 크로스오버 ‘필랑트’에 이어 국내 시장에서 두각을 드러낼 모델을 또 한 번 선보이겠다고 강조했다. 르노코리아는 전임 CEO의 리더십 아래에서 2024년 D세그먼트 스포트유틸리티차(SUV) ‘그랑 콜레오스’와 2026년 필랑트를 시장에 선보이며 온 오로라 프로젝트를 완수한 바 있다.

파리 사장은 “중장기 전략 실행을 위해 생산 경쟁력 강화를 위한 국내 전기차 배터리 공급망과 수평적 파트너십 아래 동반성장 생태계를 구축하겠다”며 “이를 통해 한국에서 미래 모빌리티 혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.

아울러 파리 사장은 올해 목표에 관해서는 “한국 시장에서 영향력이 확실한 차량을 선보이겠다. 고객들이 르노를 선택한 것을 자랑스러워하게 될 것”이라며 “르노의 품질과 기술력, 성능을 보면 꼭 그렇게 되리라 확신한다”고 강조했다. 권제인 기자