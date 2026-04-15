작년 말 대비 9224억 늘어 누적 적립금 49조3000억 돌파

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 올 1분기 은행권에서 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성한 것으로 나타났다.

15일 금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시에 따르면 1분기 기준 하나은행의 퇴직연금 적립금은 전년 말 대비 9224억원 증가한 49조3037억원으로 집계됐다. 이는 은행권 퇴직연금사업자 중 적립금 증가폭이 가장 큰 수준이다.

하나은행은 2023년부터 2025년까지 3년 연속 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 올 1분기에도 상위권을 이어갔다. 이를 위해 하나은행은 모바일 애플리케이션 ‘하나원큐’를 통해 연금자산 관리를 위한 비대면 서비스를 강화해 왔다.

특히 ▷금융권 최초로 출시한 ‘로보어드바이저 투자일임 서비스’ ▷카카오톡 기반 맞춤형 투자 포트폴리오 제공 서비스 ‘하나 MP구독 서비스’ ▷적립부터 인출까지 생애주기 전반을 통합 관리하는 ‘인공지능(AI) 연금투자 인출기 솔루션’ 등을 제공하고 있다.

대면 채널에서도 연금 상담 서비스를 확대하고 있다. ▷퇴직연금 VIP손님을 위한 ‘연금 더드림 라운지’ ▷손님을 직접 찾아가는 ‘움직이는 연금 더드림 라운지’ ▷기업 임직원을 위한 ‘하나 무빙클래스’ 등을 통해 손님의 연금자산 관리를 지원하고 있다.

하나은행 퇴직연금그룹 관계자는 “하나은행을 연금자산관리의 동반자로 선택해 준 손님들의 신뢰 덕분에 의미 있는 성과를 이어갈 수 있었다”며 “앞으로도 손님의 연금자산이 안정적으로 운용될 수 있도록 더욱 차별화된 맞춤형 관리 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 밝혔다.