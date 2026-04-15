광주 한 중학교 쉬는 시간에 말투 지적하는 교사 밀어

[헤럴드경제=한지숙 기자] 광주의 한 중학교에서 학생이 교사를 밀쳐 교사가 뇌진탕 진단을 받은 일이 뒤늦게 알려졌다.

15일 광주시교육청에 따르면 지난달 27일 광주 소재 한 중학교에서 학생 A 군이 교사 B 씨를 밀어 넘어뜨렸다. 당시는 쉬는 시간이었으며, B 씨는 A 군의 말투를 지적하면서 이같은 봉변을 당했다.

B 교사는 병원으로 옮겨져 뇌진탕 진단을 받았고 현재 집에서 회복 중인 것으로 전해졌다.

학교는 A 군을 상대로 출석 정지 조치를 내렸다.

교육청은 해당 학급에 대해 집단 상담을 벌였다. 이후 이달 말 학교에서 교육 활동 보호교육을 하기로 했다.

교육청 관계자는 “피해 교사에 대해 특별휴가와 공무상 병가를 제공해 회복할 수 있도록 조치했다”며 “이달 말 교권보호위원회를 열고 정확한 사건 경위 등을 조사할 계획”이라고 말했다.

앞서 지난 13일 충남 계룡의 한 고등학교에선 3학년 학생이 교장실에서 30대 교사에게 흉기를 휘두르는 사건도 있었다. 가해 학생이 112에 자수해 현장에서 긴급 체포됐고 해당 교사는 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 14일 가해학생에게 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 검찰에 신청했다.