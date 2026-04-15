르망24시 착안…익스트림콘택트 XC7 테스트 콘티씰·콘티사일런스 기술로 내구성·정숙성 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 콘티넨탈타이어는 최근 프리미엄 컴포트 타이어 ‘익스트림콘택트 XC7’의 내구성 테스트를 진행했다고 15일 밝혔다. 이번 시험은 세계 최고 내구 레이스인 ‘르망 24시’에서 착안해 기획됐으며, 중국 최대 타이어 유통 플랫폼 투후와 협력해 진행됐다.

테스트에는 6명의 프로 드라이버가 참여해 24시간 동안 교대로 고강도 주행을 이어갔다. 특히 강철 못을 활용해 타이어당 6개씩, 총 24개의 펑크를 의도적으로 발생시키는 극한 조건이 설정됐다. 전 과정은 중국자동차기술연구센터 기술진이 참여해 공기압, 온도, 속도 등을 실시간으로 모니터링하며 안전을 관리했다.

시험 결과 익스트림콘택트 XC7은 평균 시속 100㎞, 최고 시속 150㎞의 속도를 안정적으로 유지하며 총 2407㎞를 주행했다. 이는 일반 자가봉합 타이어 내구 기준 대비 약 3배 수준이다.

이 같은 성과는 콘티넨탈의 자가 봉합 기술 ‘콘티씰’과 소음 저감 기술 ‘콘티사일런트’가 결합된 결과라고 회사는 설명했다. 콘티씰은 최대 직경 5㎜까지의 손상을 자동으로 봉합해 약 92%의 일반적인 펑크 상황을 커버한다. 또한 영하 35도부터 영상 70도까지 다양한 온도 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다. 콘티사일런트는 타이어 내부에 특수 폴리우레탄 폼을 적용해 주행 중 발생하는 진동과 노면 소음을 줄이는 기술이다. 이를 통해 소음을 최대 9데시벨까지 저감해 정숙한 주행 환경을 제공한다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “콘티씰과 콘티사일런트의 결합은 내구성과 정숙성, 주행 안정성을 한층 강화한 콘티넨탈의 기술 경쟁력을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 안전성과 편안함, 신뢰를 모두 갖춘 타이어 설루션을 제공하겠다”고 말했다.

한편 익스트림콘택트 XC7은 체험단 운영을 거쳐 오는 5월 콘티넨탈타이어 공식 네이버스토어를 통해 국내에 정식 출시될 예정이다.