[헤럴드경제=조용직 기자] 전국 111개의 골프존마켓 직영점과 온라인 골프존마켓몰, 골핑을 운영하고 있는 골프용품 유통기업인 골프존커머스는 지난 3월 골프존마켓 매장에서 고객들이 가장 많이 선택한 골프클럽 브랜드와 모델을 15일 발표했다.

남성용 클럽 판매 순위에서 드라이버 판매 순위는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 테일러메이드 Qi35, 3위 핑 G440 K, 4위 캘러웨이 QUANTUM, 5위 타이틀리스트 GT 순으로 집계됐다. 우드는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 캘러웨이 ELYTE, 5위 타이틀리스트 GT 가 차지했다. 유틸리티는 1위 테일러메이드 Qi4D, 2위 핑 G440, 3위 테일러메이드 Qi35, 4위 스릭슨 ZXI 시리즈, 5위 캘러웨이 ELYTE 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 브리지스톤 V300 9, 2위 미즈노 JPX 925, 3위 타이틀리스트 T SERIES 4G, 4위 테일러메이드 P8CB, 5위 테일러메이드 25 P790으로 집계됐다.

여성용 클럽에서 드라이버 판매 순위는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 테일러메이드 Qi35순으로 집계됐다. 우드는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 테일러메이드 Qi35가 차지했다. 유틸리티는 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 Qi4D, 3위 테일러메이드 24 글로리, 4위 젝시오 XXIO 14, 5위 혼마 BERES-09 순으로 조사됐다. 아이언은 1위 젝시오 XXIO 13, 2위 테일러메이드 24 글로리, 3위 혼마 KIWAMI 6, 4위 테일러메이드 Qi35, 5위 젝시오 XXIO 14로 집계됐다.

이외에도 골퍼들이 가장 큰 관심을 갖는 골프공 판매 순위 1위는 타이틀리스트 2025 PRO V1(V1X 포함)이 차지했으며, 2위 테일러메이드 TM 25 스트라이프, 3위 브리지스톤 24 TOUR B, 4위 스릭슨 25 소프트필, 5위 스릭슨 Z STAR9로 확인됐다.