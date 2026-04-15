호남대, ‘교통안전·범죄예방 캠페인’
호남대, ‘교통안전·범죄예방 캠페인’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 14일 교내 정문 일원에서 광산경찰서 및 광산구청과 함께 ‘교통안전 및 범죄예방 합동 캠페인’을 진행했다.

이번 캠페인에는 최근 이용이 증가하고 있는 전동 킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 안전사고 예방과 교내·외 교통질서 확립, 마약류 범죄 및 각종 신종 범죄 예방을 위해 광산구청, 광산경찰서 등 유관기관들이 함께 참여했다.


sij@heraldcorp.com