1호점 오픈 47일만…7월 5·6호점 계획 하반기 과테말라·엘살바도르 진출 예정

[헤럴드경제=정대한 기자] 제너시스BBQ 그룹이 온두라스 진출 약 1개월 반 만에 4호점 ‘BBQ 타운센터점’을 개장했다고 15일 밝혔다.

BBQ는 지난 2월 산페드로술라 1호점에 이어 라세이바, 촐루테카, 산페드로술라 타운센터점까지 빠르게 확장했다.

4호점은 약 168.6㎡, 24석 규모다. 골든프라이드·양념치킨 등 대표 치킨 메뉴와 떡볶이·치킨볶음밥 등 K-푸드를 선보인다. 현지에서는 커플팩·패밀리팩 세트 메뉴 판매 비중이 높다. 떡볶이와 로제 떡볶이 수요도 빠르게 증가하고 있다.

한편 BBQ는 파나마, 코스타리카를 시작으로 바하마, 자메이카, 온두라스 등 중미·카리브 권역에서 총 24개 매장을 운영하고 있다. 콜롬비아 외에도 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미 주요 국가로 확장을 이어갈 계획이다.

BBQ 관계자는 “온두라스 MF 파트너와 과테말라·니카라과·엘살바도르를 포함한 4개국 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다”며 “7월 온두라스 5·6호점을 계획하고 있으며 과테말라시티·산살바도르에 대형 플래그십 매장을 3분기 오픈할 예정”이라고 말했다.