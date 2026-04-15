건설 23개월·제조 21개월째 감소…20대 취업자 16.7만명↓

[헤럴드경제=김용훈 기자] 3월 취업자 수가 두 달 연속 20만명대 증가세를 이어갔지만, 건설·제조업 고용 부진과 청년층 취업자 감소는 지속되고 있다.

15일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 3월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자 수는 2879만5000명으로 전년 동월 대비 20만6000명(0.7%) 증가했다. 2월(23만4000명)에 이어 두 달 연속 20만명대 증가 흐름이다.

월간 취업자 증가폭은 지난해 대부분 10만명대에 머물다가 9월 31만2000명으로 급등한 이후 등락을 반복해왔다. 올해 들어서는 1월 10만8000명까지 둔화됐다가 2월부터 다시 20만명대를 회복했다.

산업별로 보면 서비스업 중심의 증가세가 이어졌다. 보건업 및 사회복지서비스업(29만4000명), 운수 및 창고업(7만5000명), 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업(4만4000명) 등에서 취업자가 늘었다.

반면 공공행정·국방 및 사회보장행정(-7만7000명), 전문·과학 및 기술서비스업(-6만1000명), 농림어업(-5만8000명) 등에서는 감소했다. 특히 건설업은 23개월, 제조업은 21개월째 감소세가 이어지고 있다.

연령별로는 60세 이상(24만2000명), 30대(11만2000명), 50대(5000명) 등에서 증가했지만, 20대에서는 16만7000명 감소했다.

3월 고용률은 62.7%로 전년 동월 대비 0.2%포인트 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 15~64세 고용률은 69.7%로 0.4%포인트 올랐다.

실업자는 88만4000명으로 전년 동월 대비 3만5000명(3.8%) 감소했고, 실업률은 3.0%로 0.1%포인트 하락했다.