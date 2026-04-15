[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도는 14일부터 여중협 행정부지사의 도지사 권한대행 체제로 전환됐다고 밝혔다.

여중협 권한대행은 먼저 도 재난상황실과 119종합상황실을 방문해 근무자들을 격려하고 “산불 등 각종 재난재해에 철저히 대비해 도민 안전 확보에 만전을 기해 달라”고 당부했다.

이어 도 지휘부 회의를 소집해 주요 도정 현안을 점검하고 “대내외적으로 엄중한 시기에 권한대행의 중책을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다”면서 “중동 정세 등 대외 여건 변화에 따른 도민 피해를 최소화하는데 행정력을 집중하고, 상반기 신속집행 목표를 정부 관리목표(63%)보다 높은 수준(70%)으로 설정해 지역경제 회복에 총력을 다할 것”을 실국장들에게 지시했다.

또한, 국비 확보와 관련해 “정부 각 부처 예산에 도의 핵심 사업이 반영돼 내년도 국비 확보 목표액인 10조 7천억 원을 차질 없이 달성할 수 있도록 정부 부처를 적극 설득하라”고 당부했다.

아울러 선거를 앞두고 공직자의 정치적 중립 의무가 훼손되지 않도록 각별한 주의를 당부하며, 흔들림 없는 공직기강 확립에 철저를 기할 것을 강조했다.

여중협 도지사 권한대행은 “어떠한 상황에서도 도민의 안전과 민생안정을 최우선에 두고 권한대행으로서 최선을 다해 도정을 수행하겠다”고 밝혔다.