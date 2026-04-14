전체의 70.6%가 3월 말 주총…작년보다 집중도 상승 정관변경·이사·감사 선임 안건 다수…주주제안 늘어 전자투표제 확산·배당 절차 개선 추진 기업 증가세

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 국내 상장사 10곳 중 7곳꼴로 3월 말에 정기 주주총회를 열어 ‘주총 쏠림’ 현상이 더 강화된 것으로 나타났다.

14일 한국상장회사협의회와 코스닥협회는 12월 결산 상장법인 2478개사(유가증권 795개사·코스닥 1683개사)의 정기주총 개최 현황을 분석했다며 이같이 밝혔다.

조사 대상 회사의 70.6%가 3월 말에 정기주총을 열어 작년(66.7%)보다 특정 기간 총회 집중도가 증가했다.

일별로 보면 올해 3월 26일 목요일(711개사), 31일 화요일(593개사), 27일 금요일(437개사)에 정기주총을 열었다.

다만, 주총 집중 예상일이 아닌 날짜에 주총을 개최한 회사는 1199개사로 전체 상장사의 48.4%를 차지해 작년(39.3%) 대비 증가했다.

올해 정기 주총에 상정된 의안은 정관변경(2093개사)이 가장 많았다. 이어 이사 선임의 건(1954건), 감사·감사위원 선임의 건(1453개사) 등 순이었다.

3차 개정상법안 시행에 따라 총 266개사가 의무 소각 대상인 ‘기존 취득한 자기주식’에 대한 자기주식 보유·처분 계획 안건을 상정해 가결됐다.

올해 주주제안이 상정된 회사는 56개사로 작년(41개사)보다 증가했다. 상정된 주주제안 안건이 1건이라도 가결된 회사는 15개사로 전체의 26.8%에 달해, 작년(24.4%) 대비 2.4%포인트 늘었다.

주주제안 내용은 감사·감사위원 선임(21.1%) 비중이 가장 컸다. 정관변경(15.8%), 이사선임(13.5%), 자기주식 취득 및 소각(12.0%) 등이 뒤를 이었다.

올해 정관변경 안건 중 ‘선배당 후배당 기준일 설정’이 가능하도록 정비한 회사는 176개사로 집계됐다. 지난 3월 말 기준 누적 1371개사가 정비를 완료했다.

결산 배당을 실시한 상장사 1197개사 중 배당절차 개선을 이행한 회사는 394개사에 달했다. 전자투표 또는 전자위임장 제도를 시행한 회사는 1608개사로 작년(1489개사)보다 증가했다.