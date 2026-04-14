부동산 시장에서 지역과 지역을 연결하는 ‘터널 개통’은 집값을 끌어올리는 강력한 요인으로 통한다. 산이나 지형에 가로막혀 우회해야 했던 거리를 직접 연결하면서 두 지역 간 생활권 확장은 물론 핵심 인프라 공유까지 이어지는 등 정주여건이 개선되기 때문이다.

터널 개통 효과는 이미 동탄신도시 인근에서 입증된 바 있다. 지난 2022년 4월, 오산 세교지구와 화성 동탄2신도시를 잇는 ‘필봉터널’이 개통되면서 두 지역 간 이동 시간은 40분에서 10분대로 대폭 단축됐다.

당시 동탄의 우수한 인프라를 생활권으로 품게 된 세교지구 일대 아파트들은 필봉터널 개통을 전후로 집값 상승세를 보이며 터널 개통의 수혜를 누렸다. 정주여건도 개선됐다. 오산 세교지구는 동탄의 고급 상업·문화 인프라를, 반대로 동탄 산단 일대 주민들은 오산의 1호선 전철망(오산대역)을 교차로 공유하게 되면서 양쪽 지역 모두 주거 가치가 동반 상승하는 것을 경험했다.

이 같은 학습효과가 최근 동탄2신도시 신주거문화타운 일대가 다시 한번 떠오르고 있다. 신주거문화타운(화성 신동)과 세계 최대 규모의 ‘용인 첨단 시스템반도체 국가산업단지’가 들어서는 용인 남사읍을 최단 거리로 연결하는 ‘남사터널’ 신설이 본격적으로 추진되고 있기 때문이다.

남사터널이 뚫리고 국지도 84호선 연장선이 완공되면, 산으로 가로막혀 있던 동탄과 용인 남사 간의 접근성은 획기적으로 개선된다. 업계에서는 동탄 신주거문화타운이 용인 반도체 클러스터와 가장 가까운 직주근접 배후 도시로 성장할 것으로 내다보고 있다.

이에 따라 남사터널 개통 시 수혜 단지인 ‘동탄 파라곤 3차’는 라인그룹이 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운에서 공급한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용 82~108㎡ 총 1,247세대 규모의 대단지로 공공지원 민간임대 형식으로 공급된다.

단지 인근 화성시와 용인시를 잇는 남사터널 신설과 국지도 82·84호선 조기 개통이 추진되고 있어, 향후 완전 개통 시 용인 반도체 메가시티로의 출퇴근이 용이한 직주근접 입지이다.

주거 안정성도 돋보인다. ‘동탄 파라곤 3차’는 공공지원 민간임대주택으로, 입주민이 이사 걱정 없이 최장 10년까지 거주할 수 있다. 거주하는 동안 취득세와 재산세 등이 부과되지 않고 주택 수 산정에서도 제외된다. 이에 따라 당장 주택을 매수하기 부담스럽거나 장기적인 관점에서 분양을 노리는 수요자들에게 대안으로 꼽힌다.

우수한 상품성도 갖췄다. 단지는 용적률 140% 및 12%대의 낮은 건폐율을 적용해 지상 공간의 대부분을 다채로운 조경과 부대시설로 채운 ‘공원형 단지’로 조성된다. 넉넉한 동 간 거리를 확보해 세대 간 프라이버시를 보호하는 한편, 단지 곳곳에 산책로와 테마형 정원, 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 탁구장 등을 배치해 입주민의 여가 생활을 지원한다.

외부 조경뿐만 아니라 세대 내부 역시 쾌적성에 초점을 맞췄다. 채광과 통풍을 극대화한 3.5~4베이(Bay) 맞통풍 구조(일부 세대 제외)와 광폭 거실 등 혁신 설계를 도입해 실내외를 아우르는 고품격 주거 환경을 완성했다.

한편, ‘동탄 파라곤 3차’의 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 마련되어 있다.