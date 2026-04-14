‘설명 가능한 AI’ 도입…투자정보 제공 자산관리 서비스 고도화…MTS 적용

키움증권이 LG AI연구원, 런던증권거래소그룹(LSEG)과 전략적 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이를 통해 예측 결과에 더해 근거와 해설을 함께 제시하는 ‘설명 가능한 AI’ 도입, 리테일 투자자 대상 서비스 고도화를 추진한다는 구상이다.

키움증권은 전날 서울 여의도 본사에서 LG AI연구원, LSEG와 전략적 국내 리테일 투자 플랫폼과 초거대 AI, 글로벌 금융 데이터 인프라가 결합된 협업을 추진하는 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 세 기관은 ‘설명 가능한 AI(Explainable AI)’ 기반 투자 환경 구축에 나선다. 단순 예측값 제시에 그치지 않고, 산출 근거와 해설을 함께 제공해 개인 투자자의 이해도를 높이는 구조다. 관련 서비스는 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘영웅문S#’에 순차적으로 적용될 예정이다.

구체적으로 ▷개인 투자자 대상 AI 투자 인사이트 제공 및 고도화 ▷자산관리(WM) 분야 AI 솔루션 확장 ▷AI 기반 투자 정보 공동 마케팅 등을 추진한다. 이를 통해 투자 정보의 접근성과 활용도를 높이고, 플랫폼 내 체류시간 및 고객 경험 개선을 도모한다는 계획이다.

LG AI연구원은 초거대 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’을 기반으로 금융을 포함한 다양한 산업에 적용 가능한 AI 기술을 개발해왔다. LSEG는 전 세계 190여개국 금융 데이터와 뉴스, 기업 정보를 제공하는 글로벌 인프라 기업으로, 데이터 신뢰성과 커버리지가 강점으로 꼽힌다. 엄주성 키움증권 대표는 “AI와 글로벌 데이터 결합을 통해 개인 투자자도 보다 정교한 투자 판단이 가능한 환경을 구축하는 것이 목표”라고 했다. 김유진 기자