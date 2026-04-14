하정우 “대통령 의사결정 따라” 출마 문 열어둬 국힘 김도읍, 당지도부에 부산 북구갑 무공천 제안

[헤럴드경제=문혜현·윤채영 기자] 6·3 국회의원 재보궐 선거에서 여당 후보로 부산 북구갑 출마가 유력하게 거론되는 하정우 청와대 AI미래기획수석은 14일 “대통령께서 생각하시는 또 다른 국익은 다를 수도 있다”면서도 “어떤 게 가장 국가 이익에 부합하는지 (판단을) 통해서 결정하겠다”며 출마 가능성을 열어뒀다.

하 수석은 이날 SBS 라디오에 출연 “대통령 의사 결정에 따라 계속 (청와대에서) 일하고 있을 수도 있다. 참모는 의사결정 권한이 없잖느냐”며 이같이 밝혔다.

하 수석은 ‘속마음이 무엇이냐’는 거듭된 질문에 “당분간은 청와대에 집중해 일을 하는 것을 선호한다”며 “(5, 6월 이 자리에 있을) 확률이 높아 보인다”며 말을 아꼈다.

그는 ‘이 대통령이 네가 결정하라’고 했을 경우를 묻는 질문엔 “저는 남는 것으로 결정하겠다”면서도 “물론 부산이 중요하지 않다는 게 아니고, 부산지역의 AI 전환이 매우 중요하다”고 답했다.

여당인 더불어민주당에서 하 수석 출마와 관련해 ‘8부 능선을 넘었다’고 하는 등 러브콜이 이어지는 가운데 사실상 이재명 대통령의 ‘승인’만 남았음을 시사하는 대목으로 풀이된다. 하 수석은 부산시장 후보로 확정된 전재수 의원과 부산 구덕고등학교 선후배 사이다.

이런 가운데 전날 부산 북구갑 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표는 같은 날 CBS 라디오와 인터뷰에서 “저는 보수 재건을 반드시 해내야 하고 그것을 통해 결국은 대한민국을 정상화시켜야 한다는 목표가 있다”면서 “지금 보수 재건을 이뤄낼 수 있는 동남풍이 불기 위해서는 부산에서 바람이 불어야 한다”고 밝혔다.

한 전 대표는 하 수석 출마 가능성에 대해선 “(하 수석은) ‘대통령이 결정해 줘야 나간다. 자기 자신에게는 선택지가 없다’ 이런 표현을 하던데 그런 표현은 자제해야 된다고 생각한다”며 “그건 잘못된 것이고, 더 나아가 대통령이 선거 과정에서 당무개입한다는 오해를 받을 수도 있는 것”이라고 지적했다.

국민의힘에서는 박민식 전 국가보훈부 장관 출마 가능성이 거론되고 있다. 이에 김도읍 국민의힘 의원은 이날 국회에서 기자회견를 열고 “(3자 구도가 되면) 당에 어려운 구도가 될 거고, 부산시장 선거에도 영향을 미칠 수 있다”면서 “걱정스러운 마음에 북구갑 무공천을 하는 것도 방법이라는 차원에서 (당 지도부에) 제안했다”고 밝혔다.