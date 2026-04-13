[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]김상동 경북도 교육감 예비후보(전 경북대 총장)는 최근 경북도사회복지사협회 관계자들과 정책 간담회를 갖고 장애 학생을 위한 맞춤형 직업 교육과 중증장애인 생산품의 판로 확대 방안을 심도 있게 논의했다고 13일 밝혔다.

이날 경북도사회복지사협회 측은 장애 학생의 사회 진출을 돕기 위한 장애인 자립 지원 및 사회적 가치 실현을 위한 상생협력 제안서를 김 예비후보에게 전달했다.

이 제안서에는 경북 교육 맞춤형 중증장애인 생산품 판로 개척, 장애 학생을 위한 통합 대안학교 운영, 교육계 내 사회적 가치 확산 등 장애 학생들의 미래를 위한 3대 핵심 과제가 담겼다.

김상동 경북교육감 예비후보는 “장애 학생이 학교에서 다진 역량을 졸업 후 실제 일터로 단절 없이 연결하는 것은 공교육의 완성도를 결정짓는 핵심 과업”이라며 “단순한 물품 조달의 차원을 넘어, 장애인의 자립을 지원하는 가치 소비가 경북 교육의 건강한 문화로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.