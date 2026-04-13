[헤럴드경제=이원율 기자]충남 계룡의 한 고등학교에서 학생이 교사를 흉기로 찌르는 일이 발생했다.

경찰은 현재 사건을 수사하고 있다. 교육부는 “매우 안타깝게 생각한다”는 입장과 함께 필요한 대응을 신속하게 추진하겠다고 했다.

13일 경찰에 따르면 이날 오전 8시44분께 고등학교 교장실에서 고등학교 3학년생 A 군이 30대 남성 교사 B 씨를 향해 흉기를 수차례 휘두른 후 학교 밖으로 도망쳤다.

학교 측 신고를 받은 경찰은 도망친 A 군이 112로 신고해 자수하자 A 군을 긴급 체포했다.

교사 B 씨는 등을 주로 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 피해 교사와 갈등을 빚었던 A 군은 이날 교장을 통해 B 씨와의 면담을 요청한 것으로 알려졌다. 이후 교장실에서 교장이 자리를 잠시 비운 틈을 타 미리 챙겨간 흉기로 범행을 한 것으로 전해진다.

교육 당국 등에 따르면 B 씨는 해당 고교에서 A 군의 담임 교사는 아니었지만, 중학생 시절부터 지도 과정에서 A 군이 불만을 품으며 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사 중”이라며 “조사 후 적용 혐의가 명확해지면 구속영장 신청 여부를 검토하겠다”고 했다.

교육부는 이날 기자들에게 보낸 문자 공지를 통해 “피해 교사의 치료와 학교 구성원의 심리·정서적 안정을 위한 지원에 최선을 다하겠다”며 “향후 수사와 조사 과정을 통해 파악되는 내용에 따라 필요한 대응을 신속하게 추진하겠다”고 밝혔다.

교원단체들은 이번 사건과 관련해 교사 보호를 위한 실효성 있는 대책을 교육 당국에 촉구하고 있다.

한국교원단체총연합회와 충청남도교원단체총연합회는 이날 성명을 내고 “교육당국은 무엇보다도 피해 교사에 대해 보호·회복에 모든 지원을 다하는 한편, 가해 학생에 대해 철저한 조사를 통해 엄중한 법적 책임을 물어야 한다”고 했다.

강주호 한국교총 회장은 “그간 교총은 이런 사건이 발생할 때마다 학교가 더 이상 안전지대가 아니라는 점을 강조하고 대책 마련을 촉구했다”며 “수업 일수 기준으로 하루에 4명꼴로 교사가 폭행·상해를 당한다”고 했다.