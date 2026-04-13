EMS 기술 실증·고도화 및 사업화 추진 해외 에너지망 최적 상용화 모델 구축

[헤럴드경제=신혜원 기자] 삼성물산이 전력거래소와의 협력을 통해 한국형 전력계통운영시스템(EMS)의 해외 시장 진출에 착수한다.

삼성물산 건설부문은 13일 서울 강동구 사옥에서 전력거래소와 EMS 기술 실증·고도화 및 사업화 추진과 해외 시장 진출 등을 위한 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

전력계통은 발전, 송전·배전, 소비에 이르는 전 과정 전기설비를 아우르는 개념이다. EMS는 이러한 전력계통의 효율적 운영을 위한 두뇌에 해당하는 시스템으로, 전국 전력설비 전반의 운전 상태를 실시간 파악하고 계통 상황에 맞춰 원격으로 장치를 가동·조정하면서 운영 데이터를 분석한다.

이번 협약에 따라 삼성물산은 전력거래소와 EMS 신규 응용기술 개발·실증을 지원하고, 실제 해외 에너지망 환경에서 사업 적용 가능성을 검증해 최적 상용화 모델 구축을 추진할 계획이다.

삼성물산은 앞서 카타르, 아랍에미리트(UAE), 괌, 호주 등 글로벌 시장에서 발전소, 배터리 에너지 저장설비, 초고압 송전설비 등 전력 관련 설계·조달·시공(EPC) 사업 경험과 네트워크를 쌓은 만큼 EMS의 해외 진출에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이창욱 삼성물산 에너지솔루션 사업부장(부사장)은 “삼성물산의 글로벌 에너지 사업 경쟁력을 바탕으로 국가 연구개발(R&D) 성과물의 가치를 높이고 차별화된 에너지 솔루션 확보에 주력하겠다”고 말했다.