[헤럴드경제=김해솔 기자] 김용 전 민주연구원 부원장은 13일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 출마하겠다고 밝혔다.

김 전 부원장은 이날 국회에서 열린 정치 검찰 조작 기소 관련 기자간담회에서 “보궐선거에 출마할 예정”이라며 “제가 경기도에서 활동하고 있기 때문에 경기도가 활동 지역(출마지)으로 선정됐으면 좋겠다”고 말했다.

그는 “당에서 보궐선거와 관련해 지방선거 공천이 끝나고 전략 공천에 들어가고 경선은 없으며 모든 곳에 후보를 낸다고 했다”며 “그 절차에 따라 당의 결정에 맞게 열심히 임할 생각”이라고 했다.

또 “일각에서는 대법원 판결이 안 나왔는데 왜 무리해서 출마하냐고 하는데 지금 이런 기자회견을 왜 열었겠나”라며 “국정조사를 왜 하겠나. 민주당에서 국정조사를 통해 정치 검찰이 조작했던 이야기를 낱낱이 밝히고 기록하고 있다”고 말했다.

그러면서 “거기에 따라 저의 결백함을 증명하고 제게 일할 수 있는 기회가 주어지지 않을까 기대한다”고 덧붙였다.