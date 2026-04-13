‘대한민국 존경받는 기업 기관 인물 & 소비자가 좋아하는 브랜드 대상’은 대한민국의 존경받는 기업과 기관, 인물을 포함해 많은 소비자로부터 선호 받는 유망, 우수 기업과 브랜드를 발굴하여 국내외에 널리 알리기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 소비자들에게 올바른 기준을 제시하고 모범이 되어온 기업‧인물‧브랜드를 발굴하는 대한민국 존경받는 기업 기관 인물 & 소비자가 좋아하는 브랜드 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며 국가유산체험센터 서진성 이사장·뮤지컬배우 김승회‧소프라노 김정아의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 한국지방재정공제회, 한국건설생활환경시험연구원, 전남개발공사, 강원창조경제혁신센터, 스타벅스, GS리테일 GS25, 앰배서더 서울 풀만 호텔, 청호나이스, 씨이비비과학, 국가유산체험센터, ㈜준은로지스틱스, 대학으로 이음학원, 이비안 한의원 등 총 39개 기업/기관/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2026 대한민국 존경받는 기업 기관 인물 & 소비자가 좋아하는 브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 4월 10일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.