- 한국 AI로보산업협회와 AI 생태계 조성 협약…R&D 과제 전략 수립, 철도 시설 내 로봇·드론 등 실증

[헤럴드경제= 이권형기자] 철도 분야의 로봇과 피지컬 AI 관련 수요를 구체화하는 의미있는 전환점이 마련됐다.

한국철도공사가 13일 오전 서울사옥에서 한국AI·로봇산업협회와 ‘철도 피지컬 AI 생태계 조성 및 전문인재 양성’을 위한 업무협약을 체결했다.

‘피지컬 AI(Physical AI)’는 디지털 영역을 넘어 물리적인 실제 환경에서 직접 행동하고 상호작용하는 인공지능 시스템으로 현장에 적용시 업무 효율성 제고와 안전 강화로 이어질 수 있다.

앞으로 두 기관은 ▷역 순회 점검, 승강장 안내 등 안전관리 ▷안내, 매표 등 역무 업무 ▷시설, 설비의 유지보수 등 철도 운영 전반의 피지컬 AI 도입에 협력한다.

국가 연구개발(R&D) 과제 전략 수립과 철도 시설 내 로봇·드론 등 실증 테스트베드 개방 등에도 함께한다.

더불어 한국AI로봇산업협회의 교육과정을 통해 코레일 직원의 피지컬 AI 관련 역량을 강화하고 전문인력으로 양성해 나갈 계획이다.

윤재훈 코레일 AI전략본부장은 “데이터 기반의 과학적 안전 관리와 피지컬 AI를 통한 현장 혁신은 미래 철도의 핵심 경쟁력”이라며 “첨단 기술을 적극 도입해 국민에게는 신뢰할 수 있는 철도 서비스를, 직원에게는 안전한 일터를 제공하겠다”고 밝혔다.