[헤럴드경제=김해솔 기자] 전해철 전 더불어민주당 의원은 13일 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언했다.

전 전 의원은 이날 안산시의회 대회의실에서 기자회견을 열고 “12·3 비상계엄 사태를 겪으며 민주주의는 시민이 지켜 낸다는 사실을 확인했다”며 “내란으로 헌정 질서를 훼손한 세력에 대한 완전한 척결과 민주주의 회복이 필요하다”고 말했다.

그는 “지역의 주요 사업들이 정체돼 있어 책임 있는 리더십이 필요하다”며 “중앙과 지역을 잇는 가교역할과 경험을 바탕으로 안산 시민의 삶을 바꾸겠다”고 밝혔다.

아울러 “이번 보궐선거가 기존 의원의 당선 무효로 인해 치러지는 만큼 도덕적 기준과 경선 과정의 투명성이 바로 서야 한다”며 “정정당당한 경쟁을 통해 검증받고 안산의 변화를 끌어내 이재명 정부의 성공에 기여하겠다”고 했다.

안산갑은 양문석 전 의원의 의원직 상실로 보궐선거가 확정됐다. 민주당 내에서는 전 전 의원 외에도 김남국 대변인이 출마를 선언했으며, 김용 전 민주연구원 부원장 등도 후보군으로 언급된다.