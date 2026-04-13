파고다어학원이 시험 영어 분야에서 주목받아온 심규석(Ethan) 강사를 전격 영입했다고 밝혔다. 이를 통해 아이엘츠와 토익을 아우르는 강의 경쟁력을 한층 강화한다는 전략이다.

심규석(Ethan) 강사는 영국 뉴캐슬대학교(Newcastle University) 대학원에서 응용언어학 및 영어교육학(TESOL)을 전공하고 우수 졸업한 강사로, 학문적 기반과 실전 강의 경험을 동시에 갖춘 시험 영어 전문가로 평가받는다. 특히 아이엘츠와 토익, 수능까지 서로 다른 시험 영어를 모두 관통해온 강사로 꼽히며, 단순한 문제풀이를 넘어 ‘점수를 만드는 구조’를 설계하는 강의로 입지를 구축해왔다.

심규석(Ethan) 강사의 아이엘츠 및 토익 강의는 오는 5월부터 파고다어학원 신촌캠퍼스에서 개강할 예정이며, ‘코어(CORE) 토익’과 ‘마스터(MASTER) 아이엘츠’로 대표되는 강의 시스템은 시험 영어를 하나의 구조로 통합해 설계한 접근으로 단기간 점수 향상과 함께 시험에 대한 근본적인 이해를 원하는 학습자들에게 새로운 선택지로 자리매김할 예정이다.

심규석 강사의 강의는 각 시험의 영역별 구조를 하나의 시스템으로 연결해 접근하며, 실제 시험에서 요구되는 사고 방식과 언어 활용 능력을 동시에 훈련시킨다. 이를 통해 아이엘츠와 토익 점수 향상을 위한 명확한 로드맵을 제시한다.

파고다어학원 관계자는 “최근 아이엘츠와 토익 등 서로 다른 시험을 대비하는 수험생이 증가하면서, 시험 유형을 넘나들며 강의할 수 있는 강사에 대한 수요도 꾸준히 늘고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 아이엘츠와 토익 모두 수업이 가능한 강사를 영입하며, 시험 영어 시장에서의 경쟁력을 강화하게 되었다”고 말했다.