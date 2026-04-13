숙박업소 가격급등 예약취소 선제대응 청소년수련원 템플스테이에 관광객 수용

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 오는 6월 12~13일 ‘BTS 월드투어 in 부산’을 앞두고, 방문객 안전확보와 도시이미지 제고를 위한 분야별 공공지원 체계 점검에 나선다.

시는 오는 20일 관련부서 합동 ‘BTS 월드투어 공연 지원대책 점검회의’를 개최한다고 13일 밝혔다.

▷공연장 주변 및 주요 밀집지역 인파관리 등 안전대책 ▷공항·철도 등 주요 관문의 안내체계 ▷대중교통 증편을 통한 교통혼잡 완화방안 ▷공연과 연계한 지역상권 활성화 및 도시브랜딩 홍보계획 등을 집중 논의한다.

특히 대규모 국제행사 때마다 반복되는 숙박업소 가격급등 예약취소에 선제 대응해 안정적인 관광환경을 조성하겠다는 각오다.

6월 11~13일까지 금련산·구덕 청소년수련원(1인당 1박 1만350원)과 내원정사 템플스테이(1인당 1박 8만500원, 석식·조식 사찰체험 포함)에 외국인 관광객 400명을 수용한다. 객실은 외국인 전용 플랫폼 ‘NOL World(놀 월드)’에서 이달 말부터 판매한다. 부산글로벌도시재단과 연계해 외국어 지원인력을 배치하는 등 이용편의도 높일 계획이다.

같은 기간 부산도시공사 아르피나는 전 객실을 개방하고, 축제특수와 관계없이 기존 숙박요금을 그대로 받는 ‘착한 요금’ 으로 방문객들 부담을 최소화할 방침이다. 또한 착한가격 일반숙박업소에 인센티브를 지원해 자발적 가격안정과 서비스개선을 유도할 계획이다.

이달부터 6월까지를 합동점검 기간으로 정하고 지역관문과 주요 관광지의 관광수용태세를 특별점검한다.

부산역, 김해공항 등 주요 관문과 해운대해수욕장, 감천문화마을 등 관광지의 안내체계와 시설물관리 상태, 숙박·음식점 가격 및 위생, 택시요금, 대중교통 외국어 안내, 공중화장실 등 관광객 이용환경 전반을 점검해 조치할 예정이다.

박형준 시장은 “대규모 인파가 몰리는 행사인 만큼 방문객의 안전은 물론 교통혼잡과 소음 등 부산시민들이 겪을 수 있는 불편을 최소화하는 것이 가장 중요하다”면서 “시민의 일상을 보호하면서 대규모 행사를 완벽히 뒷받침하는 수준높은 공공서비스 역량을 전 세계에 각인시키겠다”고 약속했다.