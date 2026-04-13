전문 분야 확대 복지 안전망구축…민·관 협력 취약계층 생활 불편 해소

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시는 지난 10일 나주시 지역사회보장협의체 사무국 회의실에서 우리 동네 복지기동대 신규 대원 18명에 대한 위촉식을 갖고 본격 활동에 들어갔다고 13일 밝혔다.

특히 시는 이번 복지기동대원을 위촉하면서 건축, 정리 수납, 복지상담, 간호 조무 등 전문 분야 경력자들을 대원으로 재구성해 서비스의 질을 대폭 향상시켜 나갈 방침이다.이번 위촉식은 지역 내 위기가구 발굴과 취약계층 생활 불편 해소를 위한 민관 협력 기반의 복지안전망을 강화하기 위한 것으로 위촉장 수여, 복지기동대원 대표의 선서 및 활동 다짐 낭독을 통해 지역 내 어려운 이웃을 적극적으로 발굴하고 지원하겠다는 의지를 다졌다.

나주시 지역사회보장협의체는 전남사회복지공동모금회 배분 사업을 직접 수행하는 협력 기관으로 복지기동대가 지역 내 취약계층의 든든한 인적 안전망 역할을 다할 수 있도록 적극 지원하고 있다.

조준 나주시지역사회보장협의체 민간위원장은 “전남사회복지공동모금회 우리동네복지기동대 지정 기탁 배분 사업비 3천4백만 원을 활용해 연말까지 취약계층 소규모 주거환경 개선 등 생활 불편 문제 해결을 위해 민·관 협력 기관과 함께 적극 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

우리동네 복지기동대는 읍·면·동 단위 자원 봉사성 민관 협력조직으로 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 발굴하고 취약계층의 생활 불편을 신속하게 해결하는 생활 밀착형 복지 안전망이다.

현재 나주시는 21개 기동대(시 1, 읍면동 20)를 구성해 공무원, 지역사회보장협의체 위원, 이·통장, 전기·가스 등 전문 기술 종사자들이 활동하며 행정과 연결해 취약계층 생활 불편 개선, 위기가구 발굴, 생활 안정 지원에 큰 역할을 하고 있다.

김효경 복지환경국장은 “앞으로도 우리 동네 복지기동대를 중심으로 생활밀착형 복지 서비스를 확대하고 지역사회 인적 안전망을 강화해 위기가구를 신속히 발굴해 시민이 체감하는 복지 서비스를 강화하겠다”고 밝혔다.