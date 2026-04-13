열요금복지 연중 상시 접수 체계 마련…70세 이상 고령층 누락자 가정 방문 접수 사각지대 해소 위해 17일부터 사용가 방문 및 캠페인 등 찾아가는 안내서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 고령 등 에너지 배려 계층을 위한 따뜻한 정책을 추진한다.

공사는 신청주의 한계로 인해 발생해온 에너지복지 사각지대를 해소하기 위해 열요금복지제도를 전면 개편한 핀셋형 에너지복지정책 ‘온통(溫通) 복지서비스’를 17일부터 본격 시행한다.

온통(溫通) 복지서비스란 따뜻한 온기(溫)를 시민의 삶 곳곳에 전달(通)한다는 의미를 담아, 한 번의 신청으로 매년 자동 지원이 이루어지는 시민 체감형 에너지복지 서비스로, 2025년 서울에너지공사가 도입한 신개념 복지제도다.

사각지대 없는 에너지복지… ‘찾아가고 끝까지 지원’

서울에너지공사는 공사 열공급권역 내 거주하는 에너지배려계층이 신청 시기를 놓쳐 지원을 받지 못하는 사례를 방지하기 위해 기존 정기 신청 방식에서 벗어나 연중 상시 접수 체계를 도입한다.

아울러 대상 여부를 인지하지 못하거나 거동이 불편한 고령층의 신청 누락을 방지하기 위해 70세 이상 대상자 세대에 직접 방문해 신청서를 받는 서비스도 병행 추진한다.

다만, 자격 검증 시 개인정보 확인 시스템인 행복이음은 지방자치단체 또는 자치구 등에서만 확인이 가능하여 접근에 한계가 있는 것이 사실이다. 서울에너지공사는 행정망 접근성의 한계를 극복하기 위해 관계기관 간 협의를 추진하는 등 방안 마련에 노력하고 있다.

현장 밀착형 복지 확산… 29만 세대 중 24% 혜택, 연 47억원 규모

서울에너지공사는 열공급권역 내 거주자 중 ▷기초생활수급자 ▷차상위계층 ▷독립유공자 ▷국가유공자·5·18민주유공자 ▷장애의 정도가 심한 장애인 ▷3자녀 이상 가구 등을 대상으로 열요금을 지원하고 있다.

이와 함께 60㎡ 이하 임대아파트 약 6만9000세대를 대상으로 기본요금 감면 또는 열 사용요금 10% 할인 혜택을 제공하고 있으며, 이는 전체 열공급 세대 약 29만 세대의 약 24%에 해당하는 규모다.

또, 열판매수익을 기반으로 에너지배려계층에 지원되는 금액은 연간 약 47억 원에 달한다.

서울에너지공사는 2016년 설립 이후 지속적인 적자 상황 속에서도 에너지배려계층 지원을 유지해 왔다.

아울러 2025년도 첫 흑자전환을 달성하면서 보다 확대된 에너지복지 정책 추진에 본격적인 기반을 마련하게 됐다.

뿐만 아니라 복지 사각지대 해소를 위해 임직원이 직접 현장을 방문하는 홍보 및 신청 지원 캠페인을 병행 추진, 대상자 누락 방지에 적극 나설 계획이다.

열요금 지원 정산 기간은 기존과 동일하게 전년도 4월부터 당해 연도 3월까지이며, 지원금은 매년 8월부터 순차적으로 지급된다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “온통복지서비스는 열요금 복지가 제도에 머무르지 않고 시민의 일상에 실질적으로 전달되도록 하기 위한 정책”이라며 “관계기관 협업은 물론 데이터 기반 행정 연계 등 핀셋으로 집어내듯이 복지 사각지대 해소에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

서울에너지공사는 지난해 강서구 등촌9단지 아파트를 시작으로 환경보건기술연구원·강서구자원봉사센터·강서구환경운동연합과 협력, ▷에너지바우처 신청지원 ▷난방기기 사용법 안내 ▷에어캡 및 문풍지 부착 등 현장 밀착형 복지서비스를 지원한 바 있다. 이어 올해 열공급 권역 전체로 단계적 확대를 추진한다는 방침이다.