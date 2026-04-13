- 2030년 연간 1만명 장학지원 확대 계획

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 올해부터 이공계 박사과정생 1000명에게 연간 750만원의 장학금을 지급한다.

과학기술정보통신부와 한국장학재단은 2026년도 이공계 박사우수장학금 사업을 올해 처음으로 시행한다고 13일 밝혔다. 대학원의 사업 참여 신청 기간은 14일부터 20일까지 대학원의 사업 참여 신청을 받는다.

이공계 박사우수장학금 사업은 이공계 박사과정생이 학업과 연구에 전념하여 우수 인재로 성장할 수 있도록 장학금을 지원하는 사업이다. 과기정통부는 과학기술 인재강국 실현을 위해 우수 이공계 대학원생 지원을 확대하고 있다. 2024년 대학원 대통령과학장학금, 2025년 이공계 석사우수장학금에 이어 올해 이공계 박사우수장학금을 새롭게 도입하면서 학부→석사→박사에 걸친 전주기 장학 지원체계를 구축·확대하고 있다.

이공계 박사우수장학금은 전국 이공계 대학원을 대상으로 1000명 내외의 장학생을 선발, 학기당 375만 원, 연간 750만 원을 지원한다. 지역 대학 우수 이공계 박사과정생을 우대하여 지원하기 위해 비수도권에 선발인원의 60%인 600명 내외를 배정한다. 장학생은 2026년 1학기에 국내 대학원의 자연과학, 공학계열 학과에 입학 또는 재학 중인 전일제 박사과정생으로 일정 성적 요건을 충족해야 한다.

이공계 박사우수장학금은 이공계 석사우수장학금과 같이 대학원이 자체 선발 기준을 충족한 학생을 추천하는 방식으로 진행된다. 이공계 대학원을 운영 중인 대학은 한국장학재단에 사업 참여를 신청하면 선발인원을 배정받는다. 대학원은 선발요건을 충족한 학생을 대상으로 학업·연구계획, 연구활동, 성적, 사회기여, 경제적 수준 등을 종합적으로 평가하여 장학생을 추천하고, 한국장학재단에서 최종 심사 후 장학생을 확정한다.

한편 지난해 신설된 이공계 석사우수장학금 사업의 신규 장학생 선발도 함께 추진한다. 전국 이공계 대학원을 대상으로 1000명 내외의 장학생을 신규 선발하여 학기당 250만 원, 연간 500만 원을 지원한다. 2026년 1학기에 국내 대학원의 자연과학, 공학계열 학과에 입학 또는 재학 중인 전일제 석사과정생을 대상으로 하며, 선발방식과 사업 참여 신청 기간은 이공계 박사우수장학금 사업과 동일하다.

과기정통부는 국정과제 ‘기초연구 생태계 조성과 과학기술 인재강국 실현’에 따라 이공계 대학원생이 학비 부담 없이 학업에 몰입할 수 있도록 이공계 석·박사 우수장학금 등 우수 이공계 대학원생 대상 장학 지원을 2030년까지 연 1만 명으로 확대할 계획이다.

이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 “올해 이공계 박사우수장학금을 도입하면서 우수한 이공계 대학생을 위한 전주기 장학 지원체계를 완성했다”며 “앞으로도 청년 과학기술인이 단절 없이 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.