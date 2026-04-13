- AI·블록체인 융합 살생물제 관리 기술개발 총괄기관 선정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 살생물제와 같은 유해물질을 인공지능(AI)와 블록체인 기술을 융합해 안전하게 관리할 수 있는 플랫폼 기술 개발이 추진된다.

국가독성과학연구소(KIT)는 기후에너지환경부의 ‘블록체인 기반 살생물제 정보 지능형 공정 관리 기술개발 사업’의 총괄 주관연구기관으로 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

정부지원금 300억 원과 기업 매칭금을 포함한 총 사업비 약 380억 원 규모로 구성된다.

이번 연구사업은 다단계로 얽혀있는 살생물제 공급망의 정보 비대칭성 및 규제 미이행 리스크 등 국가·사회 현안을 해결하기 위한 융복합 매트릭스형 연구다. 이를 위해 KIT 첨단예측연구본부의 김우근 본부장이 연구책임자로 나선다.

타임소프트, 연세대학교 산학협력단, 라온피플이 각 세부과제의 주관을 맡았다. 한국생산기술연구원, KAIST, 서울시립대 등 학계 및 연구계가 공동으로 참여하고, 개발된 플랫폼의 대규모 현장 실증을 위해 12개 업종 약 120개 대·중소기업이 협력기관으로 참여할 예정이다.

이번 연구사업은 기존 화학물질 관리가 특정 물질의 단순 독성 예측이나 수동적인 DB 구축에 머물렀던 한계를 뛰어넘는다. 첨단 AI와 블록체인을 결합하여 공급망 전주기 추적부터 현장 밸브 제어까지 하나로 묶은 ‘살생물제 관리 시스템 개발 연구’라는 차별성을 갖는다.

먼저 AI를 활용해 살생물제 관련 문서에서 핵심 성분과 유해성 정보를 자동으로 추출한다. 이 정보를 블록체인에 기록해 위변조를 막고, 기업의 영업비밀은 보호하면서도 안전 관련 정보는 투명하게 공유하는 시스템을 구축한다. 마지막으로 실제 사업장 공정을 가상공간에 구현한 ‘디지털 트윈’을 활용하여 규정을 위반하는 경우 공정을 자동 제어한다.

정보 추출부터 법정 표시·광고 문구 자동 생성, 위기 상황 시의 공정 제어에 이르는 전 과정을 AI가 자율적으로 수행함으로써 휴먼 에러를 제로화하고 규제 이행의 과학적, 절차적 투명성을 완벽히 보장하는 것이다.

김우근 KIT 박사는 “이번 사업을 통해 지능형 플랫폼이 산업 현장에 정착되면, 중소·영세 기업들은 막대한 화학물질 시험 분석 및 외부 규제 대응 컨설팅 비용을 획기적으로 절감할 수 있을 것”이라며 “글로벌 규제라는 수출 진입 장벽을 손쉽게 넘어 국가 화학 산업의 경쟁력을 크게 강화할 수 있다”고 밝혔다.

연구단은 1~2단계 실증 과정에서 축적된 빅데이터와 고도화된 AI 모델 성과를 바탕으로, OECD 화학물질위원회(CBC) 등 주요 국제기구에 살생물제 안전관리 선진화 가이드라인을 공식 제안할 계획이다.