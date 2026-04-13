부동산 정책·공시·통계·투자·금융 등 분야 관련 전문가·대학원생이면 누구나 투고 가능

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원이 오는 5월 10일까지 부동산 분야 학술 교류 및 연구 활동 장려를 위해 학술지 ‘부동산분석’ 제12권 제2호에 수록할 논문을 모집한다고 13일 밝혔다.

논문주제는 부동산 정책·공시·통계·투자·금융·개발·평가·경영관리·시장분석·산업·녹색건축 등의 분야로, 관련 전문가 및 대학원생이면 누구나 투고 가능하다. 부동산분석 제12권 제2호는 올해 7월 31일 발간예정이다.

논문은 온라인논문투고시스템을 통해 접수 가능하며, 자세한 사항은 부동산분석 누리집 또는 한국부동산원 부동산연구원 누리집 공지사항을 참조하면 된다.

김근용 한국부동산원 연구원장은 “다양한 시각과 전문성을 갖춘 연구자들의 적극적인 참여를 통해 부동산 시장에 대한 깊이 있는 논의가 더욱 확산되기를 바란다”며 “등재학술지 부동산분석은 연구 생태계 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.