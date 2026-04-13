가입자의 투자성향 및 연금 생애주기 고려 전략 제안 6월 30일까지 경품 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] 우리은행은 퇴직연금 DC⸱IRP 가입자에게 전문가 자산배분 전략을 제안하는 ‘연금투자도 전문가 Pick으로’ 이벤트를 오는 4월 13일부터 6월 30일까지 실시한다고 밝혔다.

‘전문가 Pick 포트폴리오’는 우리은행 연금 전문가가 가입자의 투자성향 및 연금 생애주기(적립기⸱인출기)를 고려해 최적의 전략을 제안하는 것이 특징이다. 이를 통해 가입자는 연금 자산을 모으는 시기인 적립기뿐만 아니라 안정적인 노후를 위한 인출기 포트폴리오를 모두 제공받을 수 있다. 또한, 시장 상황을 반영해 분기 단위로 포트폴리오를 조정해 주므로 가입자는 복잡한 상품 선택 부담을 덜고 체계적인 연금 투자 전략을 적용할 수 있다.

이벤트 기간 내 ‘전문가 Pick 포트폴리오’를 매수하면 DC 및 IRP 계좌 합산 순매수 금액 구간에 따라 선착순으로 경품을 증정한다. 100만원 이상 500만원 미만은 배스킨라빈스 레디팩(5000명), 500만원 이상 1000만원 미만은 베스킨라빈스 행복한 오후의 디저트 세트(2000명), 1000만원 이상은 럭키포니춘식이 케이크(1000명)를 제공한다.

이벤트 참여는 우리은행 모바일 앱 ‘우리WON뱅킹’을 통해 응모할 수 있으며, 6월 30일까지 매수 신청이 완료되고 조건을 유지한 정상 계좌에 한해 혜택이 적용된다.

김재민 연금마케팅지원팀장은 “이번 이벤트는 고객이 ‘전문가 Pick 포트폴리오’를 활용해 보다 체계적으로 연금 자산을 운용하도록 돕기 위한 것”이라며 “세액공제 혜택과 수수료 면제에 더해 차별화된 자산관리 서비스를 제공하여 고객의 안정적인 노후 준비를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.