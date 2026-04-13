창이공항 ‘스마트 카르테’와 협력 수하물 보관·호텔 배송 서비스 10% 할인 8월 말까지 싱가포르 노선 이용객 대상

[헤럴드경제=정경수 기자] 티웨이항공이 싱가포르 노선 이용객을 대상으로 수하물 보관 및 배송 서비스 할인 혜택을 제공한다.

티웨이항공은 창이공항 내 수하물 서비스 업체 ‘스마트 카르테’와 제휴를 맺고 관련 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 해당 서비스는 공항 내 짐 보관과 호텔 간 수하물 배송을 포함한다.

이번 혜택은 오는 8월 31일까지 싱가포르 노선을 이용하는 승객에게 적용된다. 창이공항 전 터미널에서 운영되는 수하물 보관 서비스는 24시간 이용 가능하며, 탑승권을 제시하면 할인된 요금이 적용된다.

호텔과 공항 간 수하물 배송 서비스도 동일하게 할인 혜택이 제공된다. 이용을 위해서는 사전 예약이 필요하며, 전용 코드 입력을 통해 할인 적용이 가능하다.

티웨이항공은 현재 인천과 제주에서 싱가포르 노선을 운영 중이다. 인천 노선에는 A330-300 기종이 투입돼 비즈니스석과 이코노미석을 함께 운영하고 있다.

티웨이항공 관계자는 “싱가포르로 떠나는 고객들이 현지에서도 보다 편리하게 여행을 즐길 수 있도록 이번 제휴 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 고객의 여행 경험을 더욱 풍성하게 할 수 있는 다양한 제휴 혜택과 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.